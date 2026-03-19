Yrkeslärare
2026-03-19
Arbetsuppgifter
Sjöarpsskolan är en unik anpassad gymnasieskola i sydöstra Sverige. Vi är en liten skola med stora resurser och lång erfarenhet, där varje elev får stöd och möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Skolan är öppen både för dagelever och elever som bor på vårt internat.
Vår natursköna miljö bjuder in till många utomhusaktiviteter, och hela verksamheten präglas av hälsa, friskvård och gemenskap. På Sjöarpsskolan arbetar vi för att alla elever ska komma lite längre än de själva tror är möjligt. Vi utmanar och uppmuntrar dem för att de alla ska nå vår gemensamma vision Lära Leva Livet.
På programmet för Skog, mark och djur arbetar vi för att ge eleverna både praktiska och teoretiska kunskaper samtidigt som vi skapar en trygg, inspirerande och stimulerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och möjligheter.Dina arbetsuppgifter
Som yrkeslärare på programmet Skog, mark och djur ansvarar du för både teoretisk och praktisk undervisning. Stödet utformas med hänsyn till elevernas behov och förutsättningar i inlärningssituationer samt i det sociala samspelet. Du arbetar nära eleverna för att stimulera deras lärande och utveckling, samtidigt som du samarbetar med skolans personal och vårdnadshavare för att främja varje elevs framsteg.
Ditt arbete innebär även att använda individanpassade metoder, stödja elever som behöver extra vägledning och bidra till ett kreativt, tryggt och lärorikt skolklimat. Erfarenhet och intresse för natur, miljö, friskvård och hälsa är centralt i undervisningen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i elevernas vardag, i en kreativ och engagerad arbetsmiljö.Övrig information
Innan tillsättning krävs enligt lag uppvisande av ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister: Polisen belastningsregister för skola eller förskola.Kvalifikationer
Formell kompetens
Yrkeslärare eller pedagogisk examen med behörighet att undervisa inom programmet Skog, mark och djur, eller motsvarande utbildning/erfarenhet.
Erfarenhet av arbete med ungdomar som behöver stöd och vägledning i sitt lärande.
God digital kompetens.
B-körkort.
Utdrag ur belastningsregistret krävs enligt lag.
Meriterande
Erfarenhet från anpassad skolform eller arbete med stödundervisning och specialpedagogik.
Kunskaper om intellektuella funktionsnedsättningar.
Personlig kompetens
Tydlig, trygg och stabil i yrkesrollen.
Förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Stort engagemang för pedagogik, lärande och utveckling.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Kreativ, flexibel och lösningsfokuserad.
Förmåga att anpassa undervisningen efter varje elevs unika behov.
Positiv inställning och stark elevsyn.
ÖVRIGT
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312996-2026-25".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Arbetsplats
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb
Rektor
Monica Boje monica.boje@edu.ronneby.se 0733 -170 312
9808462