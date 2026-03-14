Yrkesklättrare / Rope Access-tekniker sökes
2026-03-14
CGS Nordic AB är ett av Sveriges mest anlitade och expansiva företag inom yrkesklättring (Rope Access) med utgångspunkt i Göteborg.
Vi är medlemmar i den internationella branschorganisationen SPRAT och är kända för vår spetskompetens inom yrkesklättring, glasunderhåll och hantverkstjänster på höjd.
Är du redan utbildad yrkesklättrare?
Ansök direkt!
Är du arborist, professionell fönsterputsare eller har erfarenhet av klättring?
Vill du ta steget in i yrkesklättring och Rope Access-branschen?
Då vill vi gärna höra från dig.
Hos oss får du möjlighet att utbilda dig till certifierad yrkesklättrare / reptekniker (SPRAT Level 1-3).
Vi har egen träningsställning och utbildningsverksamhet.
Vi söker dig som
• vill utvecklas och prestera inom yrkesklättring
• tar ansvar och levererar arbete med hög kvalitet
• är noggrann, lösningsorienterad och säkerhetsmedveten
• är trygg på höjd och arbetar metodiskt i utsatta miljöer
• bidrar till teamets prestation genom professionalism och rätt attityd
• trivs med fysiskt arbete i varierande miljöer
Tjänsten kan innebära resor inom Sverige, men arbetet utförs främst i Göteborg med omnejd.
Ansök idag
Skicka din ansökan till: info@cgsnordic.se
Tjänst: Heltid eller säsong Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@cgsnordic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CGS Nordic AB
(org.nr 559090-2762) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9797952