Yrkesinformatör till F 16
Försvarsmakten / Militärjobb / Uppsala Visa alla militärjobb i Uppsala
2025-11-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Är du social, kreativ och gillar att jobba i egna projekt? Då är detta jobbet för dig.
Om enheten
Som yrkesinformatör är du placerad vid flottiljstabens personalfunktion (A1) men du kommer även stötta kommunikationsavdelningen med exempelvis fotograferingsuppdrag för sociala medier. Yrkesinformatören ingår i ett team som arbetar med attraktion, rekrytering och marknadsföring för flottiljen och för hela Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Din huvuduppgift som yrkesinformatör är att inspirera ungdomar att genomföra grundutbildning med värnplikt, samt att få fler värnpliktiga att ha ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten. Detta genomförs bland annat genom skolinformation, vid bemanning på Plikt- och prövningsverket där du pratar med de sökande som mönstrar och genom deltagande på centrala mässor och event tillsammans med kollegor från hela Försvarsmakten.
Som yrkesinformatör vid F 16 stödjer du rekryteringskoordinatorn att genomföra event på och utanför flottiljen. Det är bland annat genom att anordna rekryterings- och informationsevent för våra värnpliktiga, anordna PRAO på flottiljen och koordinera skolbesök. Men även genom att följa med förbandets enheter under övningar för att fota/dokumentera och publicera information på sociala medier. Som yrkesinformatör kommer du också arbeta med relationshantering i vår kundvårdsdatabas (CRM). Kväll- och helgtjänstgöring förekommer.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Genomförd grundutbildning (GU) med godkända betyg
• B-körkort (manuell växellåda)
Personliga egenskaper
Du ska inneha ett gediget intresse och engagemang för Försvarsmakten och därigenom kunna agera som ambassadör för organisationen och vår verksamhet. Rollen kräver att du är kommunikativ och lyhörd, och har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Arbetet ställer också krav på att du är initiativtagande, självgående och kreativ. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildning i kommunikation/digital kommunikation eller liknande.
• Utbildning i foto och bildredigering.
• Erfarenhet i närtid av att ha verkat som gruppchef i Försvarsmakten.
• Ett eller flera militära förarbevis.
• Genomfört internationell insats.
• God datorvana och lätt för att lära dig nya system
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal (6 år med möjlighet till förlängning upp till 12 år). Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Deltid GSS/T kan diskuteras.
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor.
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Tjänsten innebär fysisk förmåga enligt FM FysS grundkrav, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.
Upplysningar om befattningen:
Rekryteringskoordinator, Madeleine Engström
Tfn: 0505-45 10 00
E-postadress: madeleine.x.engstrom@mil.se
Personalchef, Madelene Skans
Tfn: 0505-45 10 00
E-postadress: madelene.skans@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Sara Blom
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-17. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9586168