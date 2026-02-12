XR-utvecklare - Mixed Reality för avancerat robotsystem
2026-02-12
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en erfaren XR-utvecklare till ett spännande uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Du kommer att bidra till utvecklingen av en tekniskt världsledande produkt inom ett avancerat långräckviddigt robotsystem - ett uppdrag som kombinerar innovation, precision och högteknologi.
Om uppdraget Som XR-utvecklare blir du en del av ett dynamiskt och agilt team som arbetar med att designa och prototypa en mixed-reality-applikation. Du kommer att spela en central roll i att skapa interaktiva och realistiska upplevelser som stärker användargränssnittet och stöder produktens utveckling.
Uppdraget innebär nära samarbete med andra utvecklare, designers och ingenjörer, där du får möjlighet att påverka tekniska beslut och bidra till en miljö som präglas av kreativitet och teknisk spets.
Kravprofil - Minst 3 års erfarenhet av XR- eller mixed-reality-utveckling - Goda kunskaper i C++ - Erfarenhet av OpenXR eller liknande ramverk - Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift - God samarbetsförmåga och ett genuint intresse för teknik och problemlösning Övrig information Plats: Karlskoga Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: Till årsskiftet, med möjlighet till förlängning Säkerhetsprövning: Krävs innan start enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser
Startdatum: 2026-04-06
Slutdatum: 2026-12-31
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
