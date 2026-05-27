Terapeut till kvinnoenhet Ryfors
Iris Utvecklingscenter AB / Psykologjobb / Mullsjö
2026-05-27
Samtalsterapeut till Iris kvinnoenhet Ryfors
Vill du arbeta på en plats där lugn, seriositet och mänsklig omtanke skapar förutsättningar för verkligt läkande - tillsammans med erfarna och engagerade kollegor?
Vi söker en samtalsterapeut till Iris kvinnoenhet Ryfors - en specialiserad behandlingsenhet för kvinnor med samsjuklighet i beroende och psykisk ohälsa, med särskilt fokus på trauma och PTSD.
Hos oss arbetar du i ett sammanhang där kunskap, omtanke och ansvar går hand i hand. Du blir en del av ett erfaret team som möter varje individ med närvaro, struktur och ett långsiktigt perspektiv på förändring.
Om rollen
Som samtalsterapeut på Iris Ryfors arbetar du med behandling både individuellt och i grupp. Arbetet sker nära kollegor i ett team där samverkan, gemensamt ansvar och tillit är grundläggande för hur vi organiserar vår vardag.
I rollen ingår framför allt att:
genomföra samtalsbehandling individuellt och i grupp
bidra till planering, uppföljning och dokumentation av behandlingsinsatser
delta i bedömningar och behandlingsplanering
Utöver detta ingår även:
löpande samverkan med uppdragsgivare
riskbedömningar och matchningsarbete
dokumentation och rapportering enligt gällande krav
Vi arbetar teambaserat och med en helhetssyn där varje profession är viktig. Ansvar delas och frågor hanteras tillsammans.
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning, exempelvis som psykolog, socionom eller sjuksköterska, eller annan likvärdig utbildning med beteendevetenskaplig inriktning
erfarenhet av behandlingsarbete
god förmåga att skapa trygghet, struktur och en stabil terapeutisk relation
Det är meriterande om du har:
KBT steg 1
vidareutbildning inom trauma, exempelvis TMO, EMDR eller PE
erfarenhet av arbete med samsjuklighet, beroende och/eller våld i nära relation
Som person är du stabil, lyhörd och engagerad. Du trivs med att ta eget ansvar men värdesätter också det kollegiala samtalet och det gemensamma lärandet. Vi ser gärna att du bidrar med både professionalism och mänsklig närvaro i mötet med andra.
Om Iris Ryfors
Iris Ryfors är en behandlingsenhet med 13 platser för kvinnor med samsjuklighet i beroende och psykisk ohälsa. Verksamheten har ett tydligt fokus på traumarelaterad problematik och PTSD och arbetar utifrån en traumamedveten, integrerad vårdfläta där relation, struktur och samverkan utgör bärande delar.
Enheten är belägen i lugna och naturnära omgivningar strax utanför Mullsjö, vilket bidrar till en miljö som främjar återhämtning och stabilitet.
Om Iris Utvecklingscenter
Iris Utvecklingscenter AB är ett medarbetarägt vårdföretag som grundades 1986. Vi bedriver verksamheter i Enköping, Simtuna, Hestra, Mullsjö, Ryfors och Stockholm. Vårt arbete präglas av lång erfarenhet, kontinuerlig utveckling och ett tydligt fokus på kvalitet i varje led.
Vår mission
Vi utgår från en stark tilltro till människors förmåga till förändring. Genom samverkan mellan professioner, närstående, myndigheter och andra vårdaktörer arbetar vi för en sammanhållen vård som ger förutsättningar för ett hållbart och värdigt liv.
Det perspektivet finns med oss i varje möte och i varje beslut vi fattar.
Välkommen med din ansökan
Hos oss får du arbeta i en verksamhet med tydligt uppdrag, stabil grund och ett djupt förankrat värdegrundsarbete. Vi lägger stor vikt vid både kvalitet och arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iris Utvecklingscenter AB
(org.nr 556556-8846)
565 23 MULLSJÖ Kontakt
Verksamhetschef
Lina Romberg lina.romberg@irisuc.se +4639237512 Jobbnummer
9931884