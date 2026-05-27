Assisterande restaurangchef Wineót vinbar
Assisterande restaurangchef - Wineót vinbar
Wineót är vardagsrummet för Jönköpings vinälskare! Vi är en avslappnad och levande vinbar i hjärtat av Torpa. Här har passionen för vin & gastronomi en given plats.
Vi är ett litet, familjärt team och söker nu en assisterande restaurangchef som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Vi söker dig som:
• är trygg, tydlig och självgående
- vågar ta beslut och inte väntar på instruktioner utan ser vad som behöver göras
- håller lugnet även när tempot är högt
- ser både helheten och detaljerna
- är lösningsorienterad och tar ansvar för helheten
Vi tror att du har:
• minst 3 års erfarenhet inom restaurang/bar
- arbetat i service och är trygg på golvet
- erfarenhet från restaurangkök
- haft någon form av personalansvar tidigare
Arbetsuppgifter:
• leda service och hålla struktur under pass
- säkra den operativa driften
- kvalitetssäkra service och bemötande
- personalledning och schemaläggning
- ansvar för öppnings- och stängningsrutiner
- vid behov hjälpa till i kök och med prep
Svenska och/eller engelska krävs. Det är meriterande om du behärskar båda språken samt ytterligare språk.
Självklart har du ett stort vinintresse!
Hos oss får du:
• vara med och utveckla en växande vinbar med stark identitet
- stor möjlighet att påverka och sätta din prägel på verksamheten
- jobba med kvalitetsviner & passionerade kollegor
- möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten och fördjupa ditt vinintresse
Tjänstens omfattning och upplägg kan diskuteras utifrån rätt person. Vi rekryterar löpande. Skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Skicka CV & personligt brev till jobb@wineot.se
. Ansökningar utan dessa kan inte behandlas.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@wineot.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wyeknot AB
(org.nr 559321-5881)
Klostergatan 42
)
553 35 JÖNKÖPING
