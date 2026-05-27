Förare med B-körkort till Limousineservice (taxilegitimation krävs)
Limogroup Sweden AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-05-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Limogroup Sweden AB i Stockholm
Förare med B-körkort till privatchaufförstjänst (taxilegitimation krävs)
Limogroup Sweden är en av Stockholms mest etablerade leverantörer av limousinservicetjänster. Vi tillhandahåller professionella och diskreta chaufförer och bilar för alla typer av bokningar, från enkla flygtransfers, till långkörningar, till uppdrag där chauffören är på standby i anslutning till kunden (så kallat "till förfogande"). Bland våra kunder finns allt ifrån företag, affärsmän och världskända artister till privatpersoner och turister som vill ha en säker, pålitlig och bekväm transport.
Vår verksamhet växer fort och därför söker vi fler chaufförer för behovsanställning.
Vi har verksamhet dygnet runt, alla dagar om året och det är helt och hållet kundbehovet som styr arbetstiderna och omfattningen på arbetet.
Som chaufför hos oss är du varumärkesbärare och företagets yttersta representant. Du tilldelas förbokade uppdrag som du kan tacka ja eller nej till. Tackar du ja förväntas du dyka upp i god tid och leverera förstklassig service till våra kunder. Detta inkluderar att köra säkert, bekvämt och effektivt, samt hjälpa kunderna med allt de kan tänkas behöva hjälp med. I samarbete med vår städpersonal förväntas du tillhandahålla en ren bil både ut- och invändigt. Arbetspasset utförs i kostym enligt företagets klädkod och du kör olika bilar beroende på uppdrag. Vid eventuell anställning får du betald utbildning för att bli trygg i din roll som chaufför och kunna leverera den service våra kunder förväntar sig.
Vi söker dig som:
• Har B-körkort och taxiförarlegitmation (detta är ett lagkrav även för oss)
• Har mycket god lokalkännedom och körvana inom Stockholmsområdet (erfarenhet som yrkesförare är meriterande)
• Talar flytande svenska och engelska och kan uttrycka sig professionellt och artigt (ytterligare språk är meriterande)
• Har mycket god social kompetens och servicekänsla (erfarenhet från servicebranschen är meriterande)
• Är punktlig och kommer i god tid till dina åtaganden, oavsett tid på dygnet
• Är ansvarsfull, pålitlig och noggrann med detaljer
• Är tålmodig och flexibel då arbetet ofta innebär en hel del väntan och oförutsägbara tider
• Har respekt för den sekretess och diskretion våra kunder kräver
• Kan hålla dig lugn och professionell även i stressiga situationer
• Alltid sätter kunden i centrum
Uppfyller du dessa krav kan vi erbjuda ett flexibelt jobb med glada och positiva kollegor där vardagsrutin blandas med extraordinära upplevelser.
Då en del av våra kunder har särskilda säkerhetskrav kommer vi innan anställning behöva göra en kontroll av ditt belastningsregister för att bedöma din pålitlighetsgrad.
Rekrytering sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag, och hör av dig om du har frågor om tjänsten.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: yaser@limogroup.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Limogroup Sweden AB
(org.nr 559084-0418), http://www.limogroup.se
Ormängsgatan 49 (visa karta
)
165 56 HÄSSELBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Yaser Bozkurt yaser@limogroup.se 0852293980 Jobbnummer
9931894