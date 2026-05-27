Extrajobb / Sommarjobb - Lager & Packning
2026-05-27
Vill du jobba extra i juni och få erfarenhet från ett modernt e-handelslager? Nu söker vi fyra noggranna och engagerade personer för ett kortare uppdrag hos en väletablerad aktör inom sport- och fritidsbranschen. Företaget bedriver e-handel på flera europeiska marknader och hanterar stora volymer kundordrar varje dag.
Under en intensiv period behöver vår kund förstärkning i sitt lagerteam. Arbetsuppgifterna består främst av:
Packning av kundordrar
Plock av produkter
Kontroll av artiklar och leveranser
Märkning och förberedelse för utskick
Enklare lagerarbete vid behov
Arbetet passar dig som gillar att hålla ett högt tempo, är noggrann och trivs med praktiska arbetsuppgifter.
Har minst 50 % studier eller annan huvudsaklig sysselsättning
Är tillgänglig för arbete under cirka två veckor med start senast 1 juni
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Trivs med att arbeta i team
Kan arbeta effektivt även när tempot är högt
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav.
Ett perfekt extrajobb eller sommarjobb
Möjlighet att snabbt komma in i arbetet
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Erfarenhet från en växande e-handelsverksamhet
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Skicka in den redan idag!
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
