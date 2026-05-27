Kundprojektledare, Teknisk projektledare & Teknisk teamlead
Professional Galaxy AB / Marknadsföringsjobb / Jönköping Visa alla marknadsföringsjobb i Jönköping
2026-05-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Jönköping
, Växjö
, Linköping
, Trollhättan
, Göteborg
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Kundprojektledare, Teknisk projektledare & Teknisk teamlead hos vår kund.
Beskrivning Flera roller: Kundprojektledare, Teknisk Projektledare och Teknisk teamlead, nivå 3-4
Konsultuppdragen handlar om ledning av verksamhet som inkluderar produktutveckling och support efter leverans. Kunskap inom teknisk projektledning eller teamledning vid nyutveckling eller felutredningar/hantering i supportärenden, minst fem års erfarenhet. Placering i Huskvarna, 80% på plats.
Kvalifikationer: - Erfarenhet av exekvering vid nyutveckling - Erfarenhet av exekvering vid support - Erfarenhet av teknisk projektledning eller teamledning vid nyutveckling eller felutredningar/hantering i supportärenden - God kommunikativ förmåga med kund och/eller interna team - Svenska och engelska, obehindrat i tal och skrift - God allmän teknisk förståelse
Meriterande: - Erfarenhet från Avionikdomänen
Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet
Uppdragsinformation Uppdragslängd: start snarast - ca 6 månader med ev. möjlighet till förlängning Placeringsort: Huskvarna, 80% på plats
Svar önskas snarast, dock senast 2026-06-05
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7807824-2021854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Huskvarna Folkets Park (visa karta
)
561 33 HUSKVARNA Kontakt
Neelima Gundu neelima.gundu@progalaxy.se +46723263303 Jobbnummer
9931879