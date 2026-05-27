Strängnäs Fastighets AB söker Brand- och säkerhetssamordnare
2026-05-27
Vill du vara med och skapa trygga och säkra miljöer för våra hyresgäster och verksamheter? Vi söker en strategisk och engagerad brand- och säkerhetssamordnare som även arbetar operativt och vill ta ansvar för vårt brandskydds- och säkerhetsarbete i våra fastigheter och bostadsområden.Publiceringsdatum2026-05-27Om företaget
Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB är helägda dotterbolag till Strängnäs kommun med ett totalt bestånd om cirka 288 000 kvm lokaler och bostäder. Vi vill vara den goda värden för alla våra hyresgäster och erbjuda goda verksamhetslokaler och bostäder med en hög servicenivå.
Vi har i flera år arbetat aktivt med att utveckla vår organisation och våra arbetsprocesser för att skapa en positiv arbetsplats med tydliga och enkla arbetssätt. Våra värdeord respekt, tydlighet, utveckling och öppenhet togs gemensamt fram i början av vår utvecklingsresa och genomsyrar idag hela organisationen.
Idag är vi cirka 100 medarbetare som arbetar med bland annat underhåll, administration, fastighetsutveckling, lokalvård och fastighetsskötsel.
Arbetsuppgifter
Som brand- och säkerhetssamordnare leder du bolagens brand-, trygghets-, säkerhets- och beredskapsarbete. Det innebär att du bland annat ansvarar för bolagens systematiska brandskyddsarbete (SBA) samt arbetar både operativt och strategiskt med säkerhet, trygghet och tekniska säkerhetssystem. Du samordnar och utvecklar arbetet kring lås, passersystem, nyckelhantering, inbrottslarm och kameraövervakning.
Du arbetar även med säkerhetsanalyser och riskbedömningar, kris- och kontinuitetsplanering samt trygghetsfrämjande åtgärder i nära samarbete med teamförvaltning och drift samt kommunens säkerhetsavdelning och externa aktörer. Rollen innebär också att driva och samordna egna projekt inom brandskydd, säkerhet och trygghet.
Huvudsakliga ansvarsområden
* Leda bolagens brand-, trygghets-, säkerhets- och beredskapsarbete
* Ansvara för och utveckla bolagets systematiska brandskyddsarbete
* Hantera och administrera lås- och passersystem samt nyckelhantering
* Ansvara för inbrottslarm och kameraövervakning
* Genomföra säkerhets- och riskanalyser
* Incidenthantering och uppföljning
* Upprätta och uppdatera rutiner, policyer samt kris- och kontinuitetsplaner
* Planera och genomföra utbildningar inom brandskydd och säkerhet
* Arbeta med trygghetsskapande åtgärder i våra fastigheter
* Samverka med kommun, myndigheter, entreprenörer och bevakningsföretag
* Driva och samordna projekt inom säkerhet, trygghet och brandskydd
* Övergripande ansvar för våra lås- och passersystem, kameraövervakning och inbrottslarm
* Samverka med övriga aktörer i kommunen för att stärka känslan/upplevelsen att Strängnäs är en trygg och säker kommun att bo och verka i
* Ansvarig för administrationen gällande larmöverföring (ADDSECURE och SOS)
* Avtalsansvarig för gällande bevakningsavtal med uppföljning av avtalsefterlevnad avseende leverans mm.Kvalifikationer
* Relevant högskoleutbildning inom området alternativt motsvarande utbildning eller kompetens som vi bedömer likvärdig.
* Projektledare erfarenhet/utbildning
* Flerårig erfarenhet av att arbeta med säkerhetsarbete inom fastighetsförvaltning eller projekt
* Goda kunskaper i relevant lagstiftning.
* Goda kunskaper i Office 365
* Egenskaper som krävs för rollen är noggrann, analytisk och strategisk
* God förståelse för teknik och programvaror, gällande kamera-, passer-, brand- och inbrottslarm
* Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* B-körkort
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Hos oss är du en del av ett kundnära företag, som vågar tänka nytt och där du får bidra med samhällsnytta varje dag. Vi månar om varandra och värderar hållbarhet inom alla delar av bolaget. Bland annat erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag och möjlighet att semesterväxla.
Du får också spännande och utmanande arbetsuppgifter med utvecklingsmöjligheter i en expansiv kommun.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Månadslön enligt kollektivavtal.
Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. I samband med att du har sökt arbete hos oss och för att vi ska kunna hantera din ansökan, behandlar Strängnäs Fastighets AB dina personuppgifter.
Inga ansökningar på mejl hanteras, endast via systemet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328179". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnasbostadsab.se/om-oss/
645 80 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs Fastighets AB Kontakt
Projektchef
Dean Moore Dean.Moore@strangnasbostadsab.se Jobbnummer
9931878