Workplace Coordinator till Täby
Söker du en möjlighet att kombinera ditt intresse för service och administration samtidigt som du tar ett steg framåt i din karriär? Nu har du chansen att bli en del av ett internationellt företag i rollen som workplace coordinator! Här väntar en mångsidig tjänst på dig. Tveka inte - ansök redan idag då urvalet pågår löpande!
Vi söker en driven och självgående kollega till en ny kund i Täby. Vi erbjuder ett variationsrikt arbete med stort ansvar och engagerade kollegor. Som workplace coordinator ansvarig för att följa upp och se till så att vår leverans gentemot kunden fungerar.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service and Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Uppföljning av leverantörer
Ansvara för bokningar av konferensrum
Kontakt med leverantörer
Vi söker dig som (har/är):
God datakunskap och kunskap i Officepaketet är grundläggande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Ansvarstagande, har en god organisationsförmåga, tar gärna egna initiativ och är bra på att slutföra arbetsuppgifter
Är självgående och drivs av att leverera utmärkt bemötande
Har en hög servicenivå och tror på att erbjuda en kundupplevelse utöver det vanliga
Bra på att prioritera och arbeta lösningsorienterat
Har en positiv attityd, brinner för att ge service och värderar integritet högt
Meriterande:
Har tidigare erfarenhet inom FM-branschen
Arbetat inom service
Tjänsten är på 100% med placering i Täby i kundens lokaler.
Startdatum: 2026-07-01
Känns denna roll intressant, ansöka redan idag! Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Johan Larsson, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Täby Kontakt
Contact
Johan Larsson johan.larsson@cbre.com
