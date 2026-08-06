Wirelesskonsult - Göteborg / Malmö
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-08-06
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Är du en erfaren specialist inom Cisco Wireless? 📡
Vi söker nu en Wirelesskonsult som vill arbeta med avancerade trådlösa nätverkslösningar hos olika kunder. Här får du en varierad konsultroll där du kombinerar teknisk spetskompetens med rådgivning, arkitektur och nära kunddialog.
Du blir en viktig del av ett team som hjälper kunder att designa, implementera och vidareutveckla moderna trådlösa nätverksmiljöer.
Vi söker dig som 👤
Du har ett genuint intresse för nätverk och trådlös infrastruktur och trivs i en konsultroll där du får kombinera teknik med kundkontakt.
Arbetsuppgifter 💼
Designa och utveckla trådlösa nätverkslösningar.
Implementera, konfigurera och vidareutveckla Cisco Wireless-miljöer.
Agera teknisk rådgivare inom arkitektur och design av trådlösa nätverk.
Planera och genomföra workshops samt tekniska presentationer hos kunder.
Felsöka, optimera och vidareutveckla befintliga nätverksmiljöer.
Arbeta nära kunder i varierande projekt och uppdrag.
Obligatoriska krav ✅
Minst 4–5 års erfarenhet av Wireless- och nätverkslösningar.
Erfarenhet av Cisco Wireless.
Cisco-certifiering på minst CCNA-nivå. CCNP eller CCIE är meriterande.
Erfarenhet av design, implementation och drift av trådlösa nätverk.
Flytande svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska.
B-körkort.
Meriterande krav ⭐
CCNP eller CCIE inom Cisco.
Erfarenhet av komplexa enterprise-miljöer.
Erfarenhet av teknisk rådgivning och lösningsarkitektur.
Erfarenhet av att hålla workshops eller kundpresentationer.
Relevant högskole- eller universitetsutbildning.
Om uppdraget 📍
Placeringsort: Göteborg eller Malmö (även närliggande orter kan vara aktuella) Arbetsmodell: Hybrid Omfattning: Heltid Start: Oktober 2026 eller enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidare beroende på överenskommelse
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8180343-2133709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10024352