Samordnare till Hemmaplansteamet
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2026-08-06
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Ref: 20261770 Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som samordnare på Hemmaplansteamet är ditt huvudsakliga uppdrag att säkerställa arbetet med behandling, uppdragsbeskrivningar och uppföljning av insatser. Du kommer att stödja och vägleda behandlare samt säkerställa att arbetsgruppen arbetar enhetligt och i linje med verksamhetens mål.
Du som samordnare kommer bland annat att arbeta med att ta emot och fördela ärenden till familjebehandlarna, vägleda och stundom operativt stötta familjebehandlarna i deras arbete samt ha en stor roll och funktion vad gäller extern och intern samverkan med andra professionella.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Samordning av arbetssätt och stöd i det dagliga arbetet
Säkerställande av god kvalitet, köplanering och dagligt ärendestöd
Göra kvalificerade bedömningar och delta i beslut i samråd med sektionschef.
Delta vid verksamhetsövergripande sammanhang.
Arbetsgruppen Hemmaplansteamet är en del av socialtjänsten och utgår från KBT, MST, FFT och systemiskt familjeperspektiv
Målgruppen är ungdomar och deras föräldrar 10-18 år som beviljats en öppenvårdskontakt.KvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
Minst två års erfarenhet av behandlingsarbete med målgruppen ungdomar och deras föräldrar.
Erfarenhet från myndighetsutövning som socialsekreterare för målgruppen.
Erfarenhet av samverkan med skola, socialtjänst, fritid, polis och andra myndigheter.
Erfarenhet av samordnande uppdrag inom verksamhet rörande socialt arbete och målgruppen.
God kunskap om gällande lagstiftning (ex. SoL, LVU, OSL-lagstiftning).
Du talar och skriver mycket god svenska.
Meriterande:
Språkkunskaper i flera språk än svenska och engelska
Erfarenhet av arbete inom HVB-verksamhet eller institution med målgruppen ungdomar
Utbildning i Connects föräldrautbildning och erfarenhet av att hålla föräldragrupper.
Dokumentationserfarenhet i Journal Digital, Procapita eller liknande system.
Som person ser vi att du som söker är strukturerad och har en god samarbetsförmåga. Vi ser att du har lätt för att ställa om mellan klientfokus och möten med målgruppen till att vägleda och stötta kollegor i ärendeprocesser samt en mycket god förmåga att samverka och samarbeta med tvärkollegor från andra verksamheter och myndigheter.
Du visar intresse, förståelse och respekt för andra människor, men kan samtidigt även lyfta dina egna tankar, åsikter och idéer. Du ser vikten av god kommunikation och att arbeta samverkansbaserat för att nå ett gott resultat i arbetet.
För att trivas i rollen ser vi även att du har förmågan att arbeta metodiskt, sätta upp mål och hålla dig till givna riktlinjer, rutiner och tidsramar i arbetet. Du är flexibel och tycker att nya utmaningar i arbetet är spännande och har lätt att förhålla dig till förändrade omständigheter, både vad gäller arbetssätt och arbetstider vid behov.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Hemmaplansteamet ingår i Plattform Malmö som är en samlingsplats för flera olika sociala insatser på en och samma adress. Plattform Malmö vill erbjuda en gemensam ingång vill vi öka tillgängligheten för unga Malmöbor och deras föräldrar. Vi vänder oss till ungdomar mellan 10–18 år och deras föräldrar, till brottsutsatta samt till personer som önskar lämna kriminella nätverk.
Plattform Malmö erbjuder dig en arbetsplats med god stämning, bra sammanhållning samt engagerade och erfarna kollegor som stöttar varandra. Vill du bli en del av vår verksamhet? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från socionomutbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur belastningsregister.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261770". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
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211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Mikael Kvalevaag mikael.kvalevaag@malmo.se +46703451250 Jobbnummer
10024348