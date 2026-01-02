Webbanalytiker
2026-01-02
Vill du vara med och göra den gröna omställningen möjlig?
Nu söker vi en webbanalytiker som vill ta Marknad, Privat Försäljning till nästa nivå!
Välkommen in med din ansökan!
Vilka är vi
Vi på Skellefteå Kraft ger samhället och livet kraft att fungera. Vi ser till att förskolan är varm och ljus vid lämning och att maskinerna på sjukhusen och i fabrikerna aldrig stannar. Som om det inte vore nog gör vi också den gröna omställningen möjlig - och vi gör det tillsammans. Med riktigt skickliga medarbetare som ser och stöttar varandra, delar sin kunskap och vill utvecklas i ett av världens viktigaste jobb.
Vill du bli en del av oss?
Tjänsten
Som webbanalytiker hos oss kommer du spela en nyckelroll i att driva ett mer datadrivet och effektivt marknadsarbete. Du ansvarar för att kontinuerligt tolka och utvärdera data från digital försäljning och digitala kanaler, där du analyserar trafik, identifierar mönster och trender samt omvandlar dessa till insikter som stöd för beslutsfattande. En central del av rollen är att arbeta nära våra sälj- och marknadsteam för att optimera den digitala kundresan och stärka konverteringen i våra försäljningsflöden online. Du förväntas också bidra med rekommendationer för hur vi kan utveckla och optimera våra marknadsaktiviteter för att driva både engagemang och affärsresultat.
Närmaste arbetsgrupp är marknadsförarna inom affärsområdet, och du rapporterar till ansvarig affärsenhetschef. Tillsammans skapar ni förutsättningar för att fatta välgrundade beslut som stärker affären.
Rollen innebär också att du tolkar marknadsutvecklingen, bevakar trender och följer omvärlden för att bidra med nya perspektiv, förbättra arbetssätt och skapa fördjupad förståelse för kunder och marknad.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med placering i Skellefteå.
Tillträde 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Intresserad
För att trivas i rollen ser vi att du är samarbetsinriktad och engagerad, med förmåga att dela kunskap och bygga vidare på andras kompetens. Du planerar och strukturerar ditt arbete på ett noggrant sätt och har ett skarpt öga för detaljer. Samtidigt behärskar du det problemlösande arbetssättet, kan hantera komplexa sammanhang och se helheten.
Du bidrar med nya idéer, föreslår förbättringar och söker aktivt nya perspektiv för att stärka innovation och utveckling. Det höga tempot passar dig bra, och du håller dig uppdaterad inom ditt kompetensområde.
• Yrkeshögskoleutbildning inom digital analys, webbanalys eller digital marknadsföring, alternativt universitets- eller högskoleutbildning inom relevanta områden exempelvis informatik, statistik, datavetenskap, systemvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap eller flerårig relevant arbetslivserfarenhet.
• Flerårig erfarenhet av arbete som webbanalytiker, digital analytiker eller motsvarande.
• Erfarenhet av att ta fram rapporter och dashboards i t.ex. Google Looker Studio, Power BI eller Tableau.
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Goda kunskaper i Google Analytics (GA4) för att mäta trafik, beteende och konverteringar.
Meriterande
• Utbildning inom exempelvis Google Analytics, Google Tag Manager eller Google Ads.
• Erfarenhet av A/B-testning, CRO och optimering av digitala kundresor.
• Erfarenhet av datainsamling, datakvalitet och GDPR-anpassad spårning.
• Erfarenhet av att översätta data till insikter och konkreta rekommendationer för affärs- eller kommunikationsstrategi.
• Erfarenhet från e-handel, energi- eller tjänsteföretag med komplexa kundresor.
• Erfarenhet av analysverktyg.
• Grundläggande kunskap i SQL eller annan databashantering.
Mer om Skellefteå Kraft
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag ser våra 900 medarbetare till att samhället och livet får kraft att fungera. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder och dessutom är vi en möjliggörare för elektrifieringen av samhället.
Välkommen till en arbetsplats som satsar på dig - och på en hållbar energiframtid för Sverige.
Frågor?
Maria Nyström, affärsenhetschef, 0910-77 25 14
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Örjan Karlsson, Ledarna, 0910-71 66 40
Om rekryteringen
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering med syfte att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas. Med anställningen kan det följa en skyldighet att krigsplaceras.
Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kraftaktiebolag
(org.nr 556016-2561), http://www.skekraft.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå Kraft Jobbnummer
