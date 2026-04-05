Wasasten söker stenhuggare
Wasasten Of Sweden AB / Stenhuggarjobb / Älvdalen Visa alla stenhuggarjobb i Älvdalen
2026-04-05
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wasasten Of Sweden AB i Älvdalen
Wasasten Of Sweden AB
Stenhuggare
Kommun: Älvdalen
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal jobb: 2
Publiceringsdatum: 2026-04-05
Kvalifikationer
Körkort är ett krav då kollektivtrafiken är begränsad.
Om jobbet
Wasasten of Sweden söker medarbetare.
Wasasten of Sweden är ett stenbrytande företag som brutit Älvdalskvartsit sedan slutet av 1800-talet.
Vi både bryter block och producerat färdiga produkter så som bänkskivor, gravstenar, hällar, marksten, fasad, gatsten, murar, golv, trappsteg och olika konstnärliga projekt. Vi arbetar mycket med vår egna sten men och med andra stensorter från Sverige och övriga världen. Våra kunder är både privata och offentliga, både lokalt inom Norden men exporterar även till Japan, Usa och Canada och övriga Europa. Idag är vi 3 st som jobbar inom produktion och önskar bli en till två till.
Vi söker dig som vill jobba i ett team där man jobbar både självständigt och i team med övriga medarbetare. Du kommer jobba med stora och tungamaskiner och erfarenhet av att köra lastmaskin och truck är en fördel men inget krav, det viktigaste är att du vill lära dig. Ett stort plus om du har ett intresse för maskiner och material.
Du bör ha god fysik och körkort. Vi har fabriken och stenbrottet i Mångsbodarna, åka kollektivt är omöjligt.
Om du studerar eller vill ha ett deltidsjobb kan det vara aktuellt också.
Skicka din ansökan nu och motivera gärna varför du vill bli en del av vårt team.
Lön enl avtal och start enl ök.
Skicka din ansökan till: info@wasasten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stenhuggare".
