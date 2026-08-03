Vy Buss söker Ansvarig underentreprenörer
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2026-08-03
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Vill du vara med och bidra till utvecklingen av ett av Sveriges mest välkända resevarumärken?
Vy söker nu en person till rollen som Ansvarig underentreprenörer där det finns möjlighet att utveckla både affärer och samarbeten. Genom att arbeta tätt tillsammans med försäljningsteamet bidrar du till att stärka kundrelationer, effektivisera interna processer och driva avdelningen mot sina mål.
Vygruppen är en nordisk transportkoncern med cirka 11 600 anställda och en årlig omsättning på över 18 miljarder kronor. Vårt samhällsuppdrag är att erbjuda attraktiva, kollektiva transportlösningar på ett hållbart sätt, och visionen är "Vy gör det enkelt att välja miljövänligt". Det ska vi uppnå genom att ge våra kunder bra upplevelser varje dag, vara branschledande inom innovation, vara effektiva och pålitliga i allt vi gör, och ha engagerade och kundorienterade medarbetare. Vy har verksamhet inom tåg, buss, gods och resor i Norge och Sverige.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som ansvarig för underentreprenörer arbetar du nära företagets försäljningschef för att avlasta och stödja i försäljningsarbetet. En del av rollen är även inriktad på att jobba med mindre anbud. Du bidrar till att upprätthålla och utveckla befintliga kundrelationer samt säkerställa att interna processer fungerar smidigt. Rollen innebär ett proaktivt arbetssätt, där du är en viktig del i att uppnå avdelningens mål och företagets övergripande vision.
Ansvara för underentreprenörer
Säkerställa en gemensam och högkvalitativ produkt levererad av samtliga underentreprenörer. Du är regelbundet närvarande i verksamheten för uppföljning och relationsbyggande.
Arbeta med anbud
Räkna på, bereda och lägga in anbud för beställningstrafik och mindre uppdrag. Kvalitetssäkra och säkerställa korrekt process för anbudsregistrering.
Uppföljning & utbildning
Säkerställa att underentreprenörer följer avtal, processer och krav; utbilda och följa upp vid behov. Du följer upp nyckeltal så som punktlighet, kundnöjdhet, kvalitet och initierar förbättringsåtgärder.
I rollen stöttar du även utbud och trafik med prissättningar, extratrafik och planering. Vid behov representerar du affären i relevanta interna och externa forum kopplat till underentreprenörer och beställningstrafik.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från kollektivtrafik, trafikledning eller beställningstrafik.
Kunskap om prissättning och anbudsarbete.
Erfarenhet av avtalsarbete och upphandling.
God datorvana.
Det är meriterande med utbildning inom logistik/transport/trafikledning.Dina personliga egenskaper
Du har en mycket god kommunikationsförmåga, är ansvarstagande och noggrann. Du har förmågan att utbilda och skapa goda relationer till kollegor, samarbetspartners och underentreprenörer. För att kunna utföra arbetet på ett bra sätt ser vi även att du har en god planeringsförmåga och helhetssyn. Personlig lämplighet kommer att värderas högt.
Vi erbjuder
Flexibelt och framåtlutat team med snabba beslutsvägar
Centralt kontor i Göteborg med närhet till både team och affär
Stabil arbetsgivare i en koncern med stora ambitioner
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning under sex månader. Andra arbetsvillkor följer enligt Tjänstemannaavtalet för transportbranschen. Som en del av vårt säkerhetsarbete föregås anställning av drogtest som utförs av anlitad företagshälsovård. Under anställning förekommer det slumpvisa alkohol och drogtester. Anställningen startar så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval till tjänsten sker löpande under ansökningsperioden.
Kontaktinformation
Elvir Rascic, Försäljningschef, elvir.rascic@vy.se
Arbetsplats
Polhemsplatsen 5
411 11 Göteborg
Viktig information:
Arbetsgivare: Vy Buss AB
Ref.nr: 5136619857
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vy Buss AB
(org.nr 556429-0319)
411 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Vygruppen - Vy Buss AB Jobbnummer
10020210