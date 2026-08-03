Byggledare - Bana järnväg
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-08-03
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Vi söker en Byggledare till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Göteborg.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att som byggledare stödja projektledare för smärre underhållsåtgärder på järnväg i Region Väst med teknisk kompetens inom banteknik. Resursen bistår projektledaren med att analysera, bedöma, prioritera, beställa och följa upp åtgärder inom uppdraget. Arbetet utförs både i fält och i kontorsmiljö samt självständigt och i team.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Agera tekniskt stöd åt Trafikverkets projektledare för smärre underhållsåtgärder
Stötta både interna och externa intressenter med lokal och regional kunskap om regionens verksamhet, anläggningstillstånd och behov
Diskutera tekniska lösningar med entreprenörer och samverka med entreprenörer som projekterar och utför beställda åtgärder
Utföra administrativa arbetsuppgifter, bland annat i Word och Excel
Överföra kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
B-körkort.
Minst 3 års arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg/anläggningsprojekt inom det aktuella teknikområdet (Byggledare Bana Järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Du ska ha genomgått BASÄSKYDD
Du ska ha behörighet som tillsyningsman A-/E-/L-skydd.
Genomgått utbildningen BBBSBAN (Underhållsbesiktning av banunderbyggnad- 0ch banöverbyggnad) eller på annat sätt bevisad motsvarande kompetens.
Genomgått utbildningen BBBSVXL (Underhållsbesiktning av spårväxlar) eller på annat sätt bevisad motsvarande kompetens.
Du ska vara Behörig säkerhetsbesiktningsman, och ska ha genomfört säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar BABSSÄ och avlagt behörighetsprov BABSSÄBOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163201-2128576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vikingsgatan (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10020205