Biltestare - Enköping
Aura Personal AB / Logistikjobb / Enköping Visa alla logistikjobb i Enköping
2026-08-03
, Knivsta
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige
Är du fordonsintresserad och har erfarenhet av att arbeta med bilar? Vill du ha ett ansvarsfullt arbete där din kompetens gör skillnad? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Som biltestare ingår du i kundens team och arbetar med att testa och provköra begagnade bilar inför värdering och försäljning. Du ansvarar för att genomföra besiktningar, noggrant granska fordonens skick och dokumentera eventuella fel, brister och skador.
I arbetet följer du ett angivet serviceprotokoll och dokumenterar resultatet i företagets datasystem. Testningen sker självständigt och kräver ett stort ansvarstagande, då dina bedömningar ligger till grund för prissättningen mot kund.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Heltidstjänst
Arbetstid måndag–fredag kl. 07.00–16.00 eller 08.00–17.00
Start omgående eller enligt överenskommelse
Vi söker dig som
Är initiativtagande, driven och engagerad
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Är en positiv lagspelare som bidrar till god stämning och stark teamkänsla
Kvalifikationer Vi tror att du passar bra i teamet om du har en eller flera av följande:
Några års erfarenhet av liknande arbete
Fordonsteknisk utbildning
God kunskap om fordon och bedömning av bilars skick
Ett genuint bilintresse
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Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163210-2128573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Enköping station (visa karta
)
745 34 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10020203