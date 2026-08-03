Biltestare - Enköping

Aura Personal AB / Logistikjobb / Enköping
2026-08-03


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Enköping, Knivsta, Håbo, Strängnäs, Västerås eller i hela Sverige

Är du fordonsintresserad och har erfarenhet av att arbeta med bilar? Vill du ha ett ansvarsfullt arbete där din kompetens gör skillnad? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Som biltestare ingår du i kundens team och arbetar med att testa och provköra begagnade bilar inför värdering och försäljning. Du ansvarar för att genomföra besiktningar, noggrant granska fordonens skick och dokumentera eventuella fel, brister och skador.
I arbetet följer du ett angivet serviceprotokoll och dokumenterar resultatet i företagets datasystem. Testningen sker självständigt och kräver ett stort ansvarstagande, då dina bedömningar ligger till grund för prissättningen mot kund.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Om tjänsten
Heltidstjänst

Arbetstid måndag–fredag kl. 07.00–16.00 eller 08.00–17.00

Start omgående eller enligt överenskommelse

Vi söker dig som

Är initiativtagande, driven och engagerad

Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar

Är en positiv lagspelare som bidrar till god stämning och stark teamkänsla

Kvalifikationer Vi tror att du passar bra i teamet om du har en eller flera av följande:

Några års erfarenhet av liknande arbete

Fordonsteknisk utbildning

God kunskap om fordon och bedömning av bilars skick

Ett genuint bilintresse

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163210-2128573".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Enköping station (visa karta)
745 34  ENKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
10020203

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