VVS-montör sökes till uppdrag - Hägersten
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2026-07-06
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Vill du fortsätta vara aktiv och bidra med din yrkeserfarenhet inom VVS? Nu söker vi en trygg och självgående VVS‐montör till ett spännande byggprojekt i Hägersten. Här får du arbeta tillsammans med ett engagerat team i en stabil organisation, med flexibla arbetstider som passar din vardag.
Om uppdraget I rollen som VVS‐montör kommer du att arbeta med montering på byggarbetsplats. Du blir en del av ett etablerat team med cirka 15 kollegor och en arbetsledare, där samarbete och kvalitet står i fokus. Arbetsuppgifterna innebär främst installation och arbete inom VVS pågående projekt.
Om företaget Du kommer att arbeta hos en av våra samarbetspartners – ett väletablerat företag med cirka 100 anställda inom bygg och installation. Företaget arbetar med allt från stora fastighetsägare till mindre bostadsrättsföreningar, vilket skapar en trygg och varierad arbetsmiljö.
Vem vi tror passar för rollen Vi söker dig som är pensionär och har erfarenhet inom VVS. Du har god praktisk kunskap och trivs med att arbeta ute på bygge. Har du formell behörighet är det meriterande, men din erfarenhet och kompetens väger minst lika tungt.
Praktisk information: 📍 Plats: Hägersten ⏳ Omfattning & period: Heltid eller deltid med flexibilitet mellan vecka 34-40 🕗 Arbetstider: 07:00–16:00 eller 09:00–15:00 📅 Start: vecka 34 (augusti)
Vad vi erbjuder: Att arbeta på Veteranpoolen ger dig som pensionär en unik möjlighet att berika pensionen. Vi förstår vikten av flexibilitet och anpassar våra uppdrag så att du kan njuta av din pension samtidigt som du får lön för att sätta guldkant på tillvaron med. Som anställd bjuds du även in till sociala aktiviteter som biokvällar, julbord och sommarfester. Veteranpoolen erbjuder inte bara ekonomisk fördel utan även en meningsfull & social upplevelse. Gör din pension ännu mer givande med oss!
Om oss: Veteranpoolen är Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Vi har över 12 000 anställda och finns på 64 kontor i hela landet. Vi bemannar företag i de flesta branscher och hjälper privatpersoner med hushållsnära tjänster. Som anställd hos oss är du självklart försäkrad och vi följer kollektivavtal. Lön är personlig och kan skilja sig från olika uppdrag men följer alltid avtal.
Ansök idag! Anmäl ditt intresse, så kontaktar vi dig och berättar mer om villkor, lön och hur det fungerar att jobba genom Veteranpoolen!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8013064-2088278". Arbetsgivare Veteranpoolen AB
(org.nr 556905-1070), https://jobb.veteranpoolen.se
Årstaängsvägen 21C (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Veteranpoolen Jobbnummer
9994433