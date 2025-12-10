VVS-montör
VVS Teknik Falköping AB / VVS-jobb / Falköping Visa alla vvs-jobb i Falköping
2025-12-10
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VVS Teknik Falköping AB i Falköping
Är du vår nya kollega?
VVS Teknik Falköping växer och söker därför en ny kollega.
Vi söker en certifierad VVS-montör gärna med minst 4 års arbetserfarenhet. Som person är du noggrann, engagerad, positiv och utåtriktad. Kundbemötande är viktigt då du är ansiktet utåt för företaget. Du kan arbeta både självständigt och i grupp. Utföra enklare servicejobb till större arbetsuppgifter som värmepumps installationer med mera. Svenska i skrift och tal är ett krav samt B-körkort då du får en egen servicebil. Lön enligt kollektivavtal.
VVS Teknik Falköping AB: Företaget startades 2010 av Fredrik Forsberg. VVS Teknik Falköping är ett litet företag med ett stort utbud och utför det mesta inom vvs- & rörinstallationer. Vi utför allt från mindre reparationer till mer avancerade uppdrag. Kunderna består både utav privatpersoner, företag och fastighetsbolag. Företaget utgår ifrån Falköping där kontor/lager ligger. Arbetsområdet är huvudsakligen i Falköpings kommun men även närliggande kommuner.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Skicka din ansökan till:emma.sihlberg@vvsteknikfalkoping.se
Vid frågor om tjänsten kontakta Fredrik Forsberg 0515-685810
Rekrytering sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: emma.sihlberg@vvsteknikfalkoping.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VVS Teknik Falköping AB
(org.nr 556835-5100)
Nordmannagatan 2 (visa karta
)
521 36 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vvs Teknik Falköping AB Jobbnummer
9638450