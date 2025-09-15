VVS Ledande Montör
Precision VVS & Byggteknik Sverige AB / Byggjobb / Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker på Precision söker nu fler medarbetare på VS sidan. Vi är belägna i Hägersten och arbetar runt om i hela Stockholm.
Vi är medlemmar i Installatörsföretagen och företaget har kollektivavtal.
Svenska till tal och & skrift är ett krav.
B-Körkort är meriterande.
Erfarenhet för att kunna arbeta självständigt är ett krav. Samt att kunna leda projektet på plats. Planera för montörer med material och uppgifter. Vilja ta ansvar och ha en roll som Lagbas
Det självklara är att man har god arbetsmoral och tar sitt arbete seriöst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: jobb@precisionvvs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-Ledande Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Precision VVS & Byggteknik Sverige AB
(org.nr 559180-5584)
Puckgränd 20
)
129 49 HÄGERSTEN Jobbnummer
9508683