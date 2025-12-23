Vuxenenheten söker behandlingspedagog
Vuxenenhet och LSS är en arbetsgrupp som är uppdelade i två team.
Vuxenenhet och LSS är en arbetsgrupp som är uppdelade i två team.

Tio medarbetare på vuxenenheten och tio medarbetare på LSS. Varje team har en teamledare. Arbetsplatsen ligger i centrala Hudiksvall nära till affärer, restauranger och kollektivtrafik. Med anledning av införandet av en ny socialtjänstlag arbetar Social och omsorgsförvaltningen just nu men en organisationsförändring. Syftet med förändringen är att vi ser vinster med att organisera oss mer målgruppsorienterat. Beslut om ny organisation kommer att fattades i juni 2025 och 1 januari 2026 ska ny organisation vara på plats. För vuxen och LSS blir det inte att bli några större förändringar.

Dina arbetsuppgifter
En av våra socialsekreterare är föräldraledig, och vi vill nu förstärka vårt team med en behandlingspedagog som är intresserad av att göra skillnad. Hos oss arbetar du med vuxna personer som har beroendeproblematik samt med personer som är våldsutsatta.
I linje med den nya socialtjänstlagen arbetar vi motiverande och uppsökande för att skapa hållbara förändringar. Rollen innebär både samtalsstöd och praktiska arbetsuppgifter, där du får möjlighet att bidra med din kompetens och ditt engagemang i ett viktigt samhällsuppdrag. Arbetet förutsätter ett gott samarbete med andra enheter inom förvaltningen och med externa aktörer. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt.
Enhetens medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. Hos oss har du ett nära stöd från teamledare i det dagliga arbetet och kollegor som alltid stöttar varandra och arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet. Du har även närhet till chefer och administratörer. Introduktionen anpassas till dina behov och kommer ge dig alla de verktyg som du behöver i arbetet. Vi arbetar med löpande ärendehandledning.
Vi har ett avtal gällande årsarbetstid som innebär att du till viss del kan påverka delar av din arbetstid.
Kom och jobba hos oss!
Vänta inte med din ansökan rekrytering kommer att ske fortlöpande under annonseringstiden.

Profil
Behandlingspedagog eller likvärdig utbildning. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, planerar, strukturerar och driver dina ärenden framåt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Vidare bidrar du till utveckling av arbetet och har ett helhetsperspektiv. Du arbetar bra med andra människor och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten och den person vi söker ska vara delaktig och bidra till utveckling och känna engagemang i förändringsarbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort med körvana krävs
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
