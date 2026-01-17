VS-Montör
Jobway AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-01-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med spännande projekt i en familjär och professionell miljö? Då är det dig vi söker - ansök redan idag!
KI Rör AB söker nu engagerade och erfarna VS-montörer.
Som VS-montör hos KI Rör blir du en del av ett auktoriserat VVS-företag som drivs av tredje generationens rörentreprenörer. Vi har ett starkt team av professionella rörmokare och VVS-ingenjörer och arbetar med både privatpersoner och företag inom värme, vatten, sanitet, kyla och gas. Våra uppdrag sträcker sig över hela Stockholmsområde - just nu söker KI-Rör fler skickliga montörer till ett långsiktigt projekt i norra Stockholm tillsammans med en av våra stora beställare.
Som VS-montör hos KI-Rör arbeta du med:
Installation, drift och underhåll av VS- och sprinklersystem.
Löpande service, felsökning, nybyggnation och ombyggnation.
Arbeten för denna roll avser primärt serviceuppdrag, ofta i nära samarbete med KI-rörs byggpartners.
För att lyckas i rollen har du:
Certifierad VS-montör.
Minst 3 års erfarenhet av yrket.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Erfarenhet av entreprenader är meriterande.
Vi söker dig som:
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad.
Har ett stort intresse för VVS-teknik och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Är serviceinriktad, positiv och social, med ett professionellt bemötande gentemot kunder och kollegor.
Vill vara en del av ett företag där man hjälper varandra och där ärlighet och prestigelöshet genomsyrar kulturen.
KI-Rör erbjuder:
En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stark teamkänsla.
Möjlighet att arbeta i stora och långsiktiga projekt där kvalitet och yrkesstolthet står i fokus.
Möjlighet till Servicebil, marknadsmässig lön enligt VVS-avtalet och goda förmåner.
Friskvårdsbidrag.
5 veckors semester + 40 timmars ATF.
Tillgång till företagets fjällstuga och återkommande kick-offer och aktiviteter.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar KI Rör med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.
Om KI Rör AB:
KI Rör AB är ett auktoriserat VVS-företag med över 60 anställda och en omsättning på cirka 120 miljoner kronor. KI-Rör samarbetar med alla större byggbolag inom branschen.
Företaget har mottagit Gasellutmärkelsen tre gånger - ett kvitto på vår stabila tillväxt, höga kvalitet och starka kundrelationer. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9690078