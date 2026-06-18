VR söker fordonsledare till Tyresö
VR Sverige AB / Chefsjobb / Tyresö Visa alla chefsjobb i Tyresö
2026-06-18
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Om rollen
Som Fordonsvårdsledare får du en viktig nyckelroll i den dagliga driften där du leder, planerar och fördelar arbetet för teamet i tvätthallen. Du säkerställer att verksamheten fungerar smidigt, att utrustningen håller rätt standard och att eventuella avvikelser snabbt fångas upp och rapporteras. Rollen passar dig som trivs i ett operativt ledarskap och som motiveras av att skapa struktur, kvalitet och effektiva arbetssätt. Du blir också en viktig del i det lokala förbättringsarbetet och får möjlighet att bidra till att utveckla verksamheten framåt.
I rollen kommer du bland annat att:
Operativt arbeta tillsammans med teamet med tvätt, städ, tankning och påfyllning av vissa förbrukningsmaterial i fordonen
Personal- och arbetsmiljöansvar
Säkerställa att fordon som sätts i trafik uppfyller de krav på renhet, både utvändigt och invändigt, från uppdragsgivaren samt följer VRs säkerhets- och underhållsstandard
Beställa det förbrukningsmaterial som behövs
Följa upp arbetet enligt VRs mål
Kvalitetskontroller av daglig säkerhetskontroll
Administrera och rapportera i stödsystem (till exempel SAP)
Bidra i arbetet med ständiga förbättringar
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Du kommer att vara placerad på vår depå i Tyresö och arbeta natt. För dig som uppskattar ansvar, variation och ett tydligt operativt uppdrag är detta en möjlighet att ta en central roll i en samhällsviktig verksamhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor i en stabil och framtidsinriktad bransch. Tjänsten omfattas av kollektivavtal och individuell lönesättning. Hos oss får du chansen att vara med och sätta prägel på fordonsvårdsverksamhet i ett spännande förändringsskede – en möjlighet för dig som vill påverka, utveckla och göra verklig skillnad.
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och välmående. Därför erbjuder vi friskvårdsbidrag samt rabatterade priser på utvalda träningskedjor, så att du har goda förutsättningar att må bra både på och utanför jobbet.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av en ledande roll och som känner dig trygg i att hantera personal- och arbetsmiljöfrågor. Du är van att arbeta mot mål och följa upp nyckeltal, och du har god administrativ förmåga samt lätt för att arbeta i olika system. Har du erfarenhet från transportbranschen, till exempel inom flyg, tåg eller buss, ser vi det som meriterande. För att lyckas i rollen behöver du kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift samt ha goda kunskaper i engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en tydlig och trygg ledare med hög personlig mognad och stark ansvarskänsla. Du är handlingskraftig, uthållig och vågar fatta beslut när det behövs. Samtidigt är du en person som tycker om att arbeta nära verksamheten och leda operativa team i vardagen. Du har god organisationsförmåga, hanterar ett stundtals högt tempo och bygger förtroendefulla relationer med medarbetare, kollegor, leverantörer och fackliga parter.
Du har gymnasial utbildning eller liknande. B-körkort är ett krav.
Vill du bli en del av VR?
Skicka in ditt CV och personliga brev via länken nedan. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-08-02.
Har du frågor kring rekryteringen är du välkommen att kontakta ansvarig chef:
Staffan Svensson – staffan.svensson@vrsverige.com
Välkommen med din ansökan!
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi upphandlad busstrafik och upphandlad och kommersiell tågtrafik på nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största aktörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet. Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.VR, Valtion Rautatiet, är det statliga järnvägsbolaget i Finland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437)
135 49 TYRESÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VR i Sverige Jobbnummer
9969672