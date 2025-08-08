Volvosteget 2025-2026 Hallsberg
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Hej du!
Är du 18-23 år och nyfiken på en framtid inom en spännande bransch? Då kan Volvosteget vara något för dig!
Vad är Volvosteget?
Volvosteget är Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning som kombinerar jobb, praktik och teori. Här får du lära dig från grunden, jobba praktiskt och vara en del av ett stort företag som bygger framtidens fordon. Samtidigt får du lön, ledighet och stöd längs vägen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av industrin för att kunna söka. Det spelar heller ingen roll vilken inriktning du har gått, bara du har en examen från gymnasiet. På Volvos fabriker runt om i Sverige tillverkar vi världsledande lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivlinor. För att säkra framtidens kompetens utbildar Volvokoncernen unga mellan 18 och 23 år som vill satsa på en karriär inom industrin.
Vad erbjuder Volvosteget?
* Jobb och utbildning i ett år.
* Visstidsanställning från 2025-11-03 till 2026-11-02.
* Lön på 21 765 kr i månaden (23 289 kr från januari 2026).
* 35 veckor praktik inom produktion varvat med 12 veckor teori.
* Certifikat som intygar din kompetens och erfarenhet av industrin.
* 3000 kr i friskvårdsbidrag.
Fem veckors betald ledighet, förlagd under jul och sommar.
Vem kan söka?
* Du är mellan 18 - 23 år (född mellan 2002-01-01 - 2007-11-03).
* Du har en avslutad gymnasieutbildning med ett slutbetyg från treårigt gymnasieprogram. Du har betyg E eller högre i Matematik 1, Svenska 1/SAS 1 och Engelska 5.
* Du är arbetssökande på heltid eller deltid och inskriven på arbetsförmedlingen. Är du inte det idag? Inga problem. Gå till www.arbetsformedlingen.se
och skriv in dig eller kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 0771-416 416.
* Du trivs i en miljö där det händer saker, vill utveckla dig själv och tycker det är kul att lösa problem.
Volvo Construction Equipment i Hallsberg
Volvo Construction Equipment har verksamhet på flera orter runt om i Sverige. Här i Hallsberg är vi specialiserade på att tillverka hytter och bränsletankar till Volvos anläggningsmaskiner - som exempelvis dumprar, hjullastare och grävmaskiner. Som Volvostegare hos oss får du möjlighet att utforska flera olika delar av vår produktion. Årets inriktning fokuserar särskilt på svetsteknik och arbete inom vår underhållsavdelning. Både svets och underhåll är mycket efterfrågade kompetenser på dagens arbetsmarknad - och hos oss får du chansen att utvecklas i en miljö som värdesätter både lärande och samarbete.
Detta är vi - dina framtida kollegor
Hos oss skapar vi tillsammans en arbetsplats att vara stolt över. Med våra ledord - "Säkerhet först, kul på jobbet och personbästa varje dag" - bygger vi en miljö där trivsel, respekt och gemenskap genomsyrar det dagliga arbetet.Vi värdesätter en inkluderande kultur där varje individ får möjlighet att växa och bidra med sina styrkor. I fabriken möts du av ett gott arbetsklimat och ett starkt lagarbete, där vi aktivt arbetar för en trygg och utvecklande arbetsmiljö - varje dag. Här kommer du att bli en del av ett engagerat team med kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och sitt engagemang.
Så här söker du.
Skapa ett konto genom att klicka på länken nedan (om du inte redan har ett sedan tidigare), bra då man ibland behöver komplettera eller gå tillbaka till sin ansökan på följande länk: My Profile
