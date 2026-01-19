VO-chef Internmedicin
Region Norrbotten / Sjukvårdschefsjobb / Luleå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Luleå
2026-01-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du samordna och målinriktat leda verksamhetens arbete inom VO Internmedicin?
Vi sökerDig som har god ledarskapsförmåga och kan engagera, delegera samt arbeta med gränsöverskridande samarbetsfrågor och ständiga förbättringar. Som chef ser du potentialen i att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens och initiativkraft. Dina personliga egenskaper utmärker sig genom att du är utvecklingsinriktad, prestigelös och har en god kommunikationsförmåga. Du har god förmåga att sätta mål som är tydliga för alla medarbetare och du följer upp situation och resultat i verksamheten. Du har god förmåga att leda, prioritera och slutföra för att uppnå resultat. För oss är dina personliga egenskaper och din utvecklingsambition mycket viktig.
Vi söker dig som har tidigare chefserfarenhet. Vi ser gärna att du har minst 3-5 års erfarenhet av ledarskap, och tidigare ledarskapserfarenheter på strategisk nivå och i en större organisation är meriterande. Du har en högskoleutbildning som är adekvat för uppdraget.
Det här får du arbeta med
Som verksamhetsområdeschef förväntas du arbeta målinriktat, och systematiskt, stärka samordning och samarbete, både inom verksamhetsområdet och mellan olika verksamhetsområden och sjukvårdsdivisioner. Du förväntas ha god helhetssyn vad gäller hälso-och sjukvården i Norrbotten. Du leder din egen ledningsgrupp för internmedicins verksamheter, som totalt omfattar cirka 900 medarbetare fördelade över länets fem sjukhus. Du har ett nära samarbete med dina verksamhetschefer inom verksamhetsområdet så väl som med övriga chefer i Regionen. I chefsrollen ingår det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi.
Som verksamhetsområdeschef rapporterar du till divisionschefen för division Medicin och Akut omhändertagande. Du ingår i divisionens ledningsgrupp och har en viktig roll i divisionens gemensamma uppdrag för Region Norrbotten
Det här erbjuder vi dig
Region Norrbotten erbjuder dig som chef och ledare ett utmanande jobb i en dynamisk arbetsmiljö. Genom kontinuerlig kompetensutveckling och deltagande i professionella nätverk finns goda möjligheter till personlig utveckling.
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenDu anställs med ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år med möjlighet till förlängning. I grunden erbjuds du en tillsvidareanställning i din profession. Anställningen är på heltid med placeringsort enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal. Tillträde från och med 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Divisionschef
Moa Bjerner moa.bjerner@norrbotten.se Jobbnummer
9690754