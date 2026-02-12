Vitvaruinstallatör, servicetekniker
Köks-Center i Timrå AB / Installationselektrikerjobb / Timrå Visa alla installationselektrikerjobb i Timrå
2026-02-12
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köks-Center i Timrå AB i Timrå Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Med över 300 butiker i Sverige är Elon Nordens största butikskedja inom hemelektronik och vitvaror. Vår styrka ligger i kombinationen av lokalt engagemang och ett brett utbud av produkter som förenklar vardagen. Våra butiker drivs av fria fackhandlare som sätter service och kunskap i första rummet, så även hos oss i Timrå. Nu söker vi en vitvaruinstallatör som vill bli en del av vårt team och hjälpa våra kunder i deras vardag. Hos Elon får kunden mer än bara en produkt, de får stöd hela vägen, från rådgivning till leverans och installation.Dina arbetsuppgifter
Som vitvaruinstallatör hos oss så installerar, reparerar och servar du vitvaror hos kunder, du bidrar samtidigt i butik för att ge bästa möjliga service. Du arbetar tillsammans med ditt team för att skapa en positiv upplevelse för alla som besöker oss. Hos oss får du också möjlighet att utveckla din produktkunskap och bidra till en trivsam och välkomnande butiksmiljö.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Installation av vitvaror hos kund genom till exempel tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, kyl och frys
Ge grundläggande användarinformation vid installation
Säkerställa korrekt montering, inkoppling och att produkterna fungerar som de ska.
Utföra felsökning och reparation vid behov.
Kundservice och försäljning i vår butik kan förekomma.
Arbetstider
Tjänsten innebär arbete under vardagar mellan 09-18.
Vem är du?
Har du ett tekniskt intresse och trivs i mötet med kunder? Du behöver inte kunna allt om vitvaruinstallation från början, det viktigaste är att du är nyfiken, har en vilja att lära dig och en positiv inställning till nya utmaningar.
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och gillar att lösa tekniska problem
Är noggrann och ser till att installationer och service blir rätt utförda
Tar egna initiativ och är lösningsorienterad
Kan arbeta självständigt men samarbetar gärna med kollegor
Har en flexibel inställning och kan anpassa dig efter olika arbetsmiljöer
En viktig förutsättning för rollen är att du har B-körkort och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är också meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, goda kunskaper i engelska, samt utbildning inom el ,installation eller annan relevant utbildning.
Låter det intressant?
Hos oss på Elon erbjuder vi en arbetsplats där du kan utvecklas i din roll, lära dig mer om våra produkter och bidra till en positiv arbetsmiljö. Här får du möjlighet att växa med ditt arbete och vara med och göra skillnad för både kunder och kollegor.Så ansöker du
Sysselsättningsgrad: 100%.
Anställningsform: Tillsvidare. Sex månaders provanställning tillämpas.
Lönevillkor: Enligt överenskommelse.
Tillträde: Snarast.
Rekrytering sker löpande, och annonsen kan komma att tas bort innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: Dennis.sather@elon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köks-Center i Timrå AB
(org.nr 556216-6487)
Köpmangatan 59 (visa karta
)
861 33 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Köks Center i Timrå AB Kontakt
Dennis Johansson Säther Dennis.sather@elon.se 076-8308754 Jobbnummer
9739006