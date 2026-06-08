Visstidsanställning, 100 %, Centrum mot våld
Östersunds Kommun / Behandlingsassistentjobb / Östersund Visa alla behandlingsassistentjobb i Östersund
2026-06-08
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Nu har du som kommer till din fulla rätt i förändringssamtal möjlighet att stötta upp i Centrum mot vålds verksamhet. Vi har behov att under en kortare period om ca 9 månader få förstärkning för att möta de behov som finns.
Centrum mot våld är ett länsövergripande kompetenscentrum mot våld i nära relationer och erbjuder stöd till våldsutsatta vuxna, barn som upplevt våld samt behandling till våldsutövare. Verksamheten är en samverkan mellan länets åtta kommuner men organisatoriskt tillhör Centrum mot våld Östersunds kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Centrum mot våld erbjuder insatser via service och/ eller bistånd. De flesta insatser ges individuellt men verksamheten har även gruppverksamhet. Verksamheten har ett uppdrag i att verka som ett stöd till yrkesutövande, erbjuda utbildning samt att samordna kommunernas arbete mot våld i nära relation.
På Centrum mot våld arbetar åtta medarbetare med olika inriktningar, en verksamhetsledare samt en enhetschef på 25 procent. Arbetet sker utifrån uppsatta mål och innebär både stöd- och förändringsarbete. En viktig utgångspunkt är att våldsutsatta skyddas från fortsatt våld. Arbetet bedrivs utifrån den hjälpsökandes behov, med ett salutogent perspektiv på individens framtid.
Som anställd på Centrum mot våld erbjuds du som anställd:
Extern handledning
Intern handledning
Grundläggande introduktion till arbetet
Kontinuerlig fortbildning
Ett stimulerande arbete med varierande arbetsuppgifter
Trevliga och kompetenta kollegor
Närhet till verksamhetsledare som jobbar verksamhetsnära Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är i första hand att ge individuellt samtalsstöd till invånare från 15 år och uppåt som utsätts för våld i nära relation. Som grund för samtalen finns metoden Samtal om frihet. Det som även kan tillkomma kopplat till funktionen är gruppverksamhet vilket genomförs tillsammans med en kollega. På CMV hjälps alla åt att ansvara för vår mottagningstelefon som är öppen mellan kl. 8.00 – 16.00 varje vardag.
Tjänsten innebär samarbete och samverkan såväl med kommunerna som externt med andra myndigheter och organisationer. Det ingår även att ge information om verksamheten till samarbetspartners samt utbilda och ge konsultation inom området till andra yrkesverksamma inom kommunerna.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid, viss kvällstjänstgöring kan förekomma men ej på regelbunden basis. Arbetet kan komma att innebära resor inom länet utifrån att verksamheten är länsövergripande.Kvalifikationer
Adekvat eftergymnasial utbildning, kopplat till det sociala arbetet, i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig. Meriterande är om du har några års erfarenhet av stödjande samtal och/eller förändringsarbete och gärna kunskap och kompetens inom våld i nära relationer. Det är även meriterande om du har erfarenhet av gruppverksamhet.
Du har förmåga att arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att ge stöd till invånaren såväl med praktiska saker som med förändringsarbete genom samtal. Du besitter en empatisk förmåga där du kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Vi ser att vara flexibel, lösningsfokuserad och bekväm i att prata inför en grupp människor är viktiga egenskaper i tjänsten. Du är ansvarsfull och har nått en personlig mognad som gör att du är trygg i dig själv. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.
Rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag är den 25 juni 2026. Inkomna ansökningar gås igenom löpande och parallellt med detta kommer ett urval att göras. Kandidater kommer att kallas till en fysisk intervju. Förslag på tider i nuläget är 23/6 kl. 15.00-16.00, 24/6 kl. 13.00 – 14.00 samt eventuellt den 29/6. Efter genomförda intervjuer görs ytterligare ett urval och referenstagning genomförs därefter. Prata gärna med referenser om möjligheten att finnas tillgänglig den 26/6 och den 29/6. Vi ser gärna att du har möjlighet att tillträda så snart som möjligt.
För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor ochannonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
831 82 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef
Anna Lindestig anna.lindestig@ostersund.se Jobbnummer
9953759