Lärare inom Elkraft
TeknikAkademin Norden AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-06-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Göteborg
, Jönköping
, Växjö
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Lärare inom Elkraft
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans i Sverige Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en lärare inom elkraft som vill vara med och utbilda framtidens tekniker inom el- och energisystem.
Som utbildare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom elkraft med fokus på både teori och praktisk tillämpning. Du bidrar med din yrkeserfarenhet och hjälper studerande att förstå hur moderna elsystem är uppbyggda och fungerar i praktiken.Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning inom elkraft
Handleda studerande i tekniska moment och projekt
Förmedla kunskap om elsystem och energiflöden
Koppla teori till praktiska och branschnära tillämpningar
Bidra till utveckling av utbildningsinnehåll
Vi söker dig som
Har yrkeserfarenhet inom elkraft eller elteknik
Har god teknisk förståelse för elsystem och energidistribution
Är pedagogisk, strukturerad och kommunikativ
Trivs med att dela kunskap och utveckla andra
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En utvecklande och branschnära roll
En trygg roll i ett växande utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobb
📧 malcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7874601-2042564". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta
)
417 20 GÖTEBORG Jobbnummer
9953757