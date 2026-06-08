Lärare inom Elkraft

TeknikAkademin Norden AB / Elektronikjobb / Göteborg
2026-06-08


Visa alla elektronikjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Göteborg, Jönköping, Växjö, Västerås, Stockholm eller i hela Sverige

Lärare inom Elkraft
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans i Sverige Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en lärare inom elkraft som vill vara med och utbilda framtidens tekniker inom el- och energisystem.
Som utbildare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom elkraft med fokus på både teori och praktisk tillämpning. Du bidrar med din yrkeserfarenhet och hjälper studerande att förstå hur moderna elsystem är uppbyggda och fungerar i praktiken.

Publiceringsdatum
2026-06-08

Arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning inom elkraft

Handleda studerande i tekniska moment och projekt

Förmedla kunskap om elsystem och energiflöden

Koppla teori till praktiska och branschnära tillämpningar

Bidra till utveckling av utbildningsinnehåll

Vi söker dig som
Har yrkeserfarenhet inom elkraft eller elteknik

Har god teknisk förståelse för elsystem och energidistribution

Är pedagogisk, strukturerad och kommunikativ

Trivs med att dela kunskap och utveckla andra

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: Erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En utvecklande och branschnära roll

En trygg roll i ett växande utbildningsföretag

Kontaktuppgifter för detta jobb
📧 malcolm.mustafa@teknikakademin.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7874601-2042564".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

Jobbnummer
9953757

Prenumerera på jobb från TeknikAkademin Norden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TeknikAkademin Norden AB: