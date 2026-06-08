Förskollärare - Noblaskolan Sundbyberg.
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2026-06-08
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Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Förskollärare till Noblaskolan Sundbyberg.
Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på vår förskola. Vi har idag tre avdelningar med en utbildad förskollärare som leder den pedagogiska verksamheten och utvecklingen på varje avdelning. Din roll bli att att leda en av dessa avdelningar.
Det är viktigt att utvecklas! Vi ställer krav på våra elever som våra lärare, samt stöttar och utmanar varandra för att nå ännu längre. På Noblaskolan Sundbyberg erbjuder vi ett utvecklande arbete med nära kontakt till skolledning och kollegor. Publiceringsdatum2026-06-08Profil
Vi söker dig med ett stort engagemang för lärande och som aktivt vill arbeta för en likvärdig förskola där varje barns intresse, behov och vilja står i centrum. Du är legitimerad förskollärare och väl förtrogen med förskolans läroplan. Genom samarbete bidrar du till det kollegiala lärandet. Du är också en person som har ett driv och ett engagemang för att driva utvecklingsprocesser. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta biträdande rektor Ida Åström. ida.astrom@noblaskolan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
174 62 SUNDBYBERG Arbetsplats
Noblaskolan Kontakt
Rekryterare
Ida Åström ida.astrom@noblaskolan.se Jobbnummer
9953762