Visual Merchandiser till nyöppning av Lyko Täby

Att göra saker på det vanliga sättet har aldrig riktigt varit vår grej. Med våra FABship-butiker har vi redan omdefinierat vad retail är och kan vara, med en helt annan upplevelse än "vanlig retail". Men att nöja sig där är inte heller riktigt vår grej. Nu är det dags för något nytt igen! Först ut är Lyko Täby. Vi stänger butiken för att öppna i helt ny skrud i november - på dubbla ytan! För Täby är det här inte bara en glow up, det är en transformation in i en ny Lykovärld fylld av skönhetsglädje, upplevelsezoner, doftväggar, makeup heaven och ett sortiment som får den mest luttrade beautyjunkien att tappa hakan . Retail är inte längre bara en plats där kunder kan köpa produkter - vi tycker att retail idag ska vara en upplevelse. För att det här ska bli allt vi drömmer om, och lite till, behöver vi dig med på resan. En riktigt grym VM som skapar miljöer som lockar, inspirerar och känns! Läs vidare och sök!
Din roll som Visual Merchandiser
Som Visual Merchandiser på Lyko Täby ansvarar du för att skapa en inspirerande, säljande och välkomnande butiksmiljö. Du kombinerar din känsla för färg, form och detaljer med ett tydligt fokus på att driva försäljning och skapa kundupplevelser som får våra besökare att vilja komma tillbaka.
Du kommer bland annat att:
- Planera, genomföra och följa upp kampanjer, säsongsbyten och inspirerande exponeringar utifrån våra visual guidelines och planogram.
- Säkerställa att varuexponeringen alltid är säljande, inspirerande och uppdaterad.
- Aktivt bidra i säljarbetet genom att möta besökare, guida i sortimentet och inspirera.
- Utbilda och coacha kollegorna i butiken i visual merchandising, varuexponering och hur man skapar säljdrivande miljöer.
- Hålla ordning och reda i butiken, varuvårda och se till att varje produkt får bästa möjliga chans att bli köpt.
Vi tror att du är en riktig doer, även om du såklart har många kollegor till din hjälp. På Lyko använder vi modern teknik för att skapa en upplevelse där det digitala och fysiska smälter samman - våra skyltar och hyllkanter är till stor del digitala, vilket frigör mer tid till det som är roligt: att skapa inspirerande säljmiljöer, vårda varorna och möta besökarna!
Tillträde: Gärna redan 6 oktober för att vi ska bli redo till nyöppning den 8 november, men rätt person är värd att vänta på om du inte är tillgänglig direkt.
Anställningsform: Tillsvidaretjänst.
Omfattning: 30 timmar/vecka.
Arbetstider: Som VM vet du säkert hur mycket mer man får gjort innan butiken öppnar så vi ser gärna att du börjar tidigt - vilket gör att du också kan sluta tidigt. Du jobbar vardagar.
Lön: Timlön enligt detaljhandelsavtalet.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad Visual Merchandiser med praktisk erfarenhet av yrket inom retail och som vill ta din expertis till nästa nivå. Du är van vid att följa kampanjplaner och visual guidelines och trivs lika bra med att fixa en exponering som att ta en säljdialog med en kund. Du vet, kommer en kund med en fråga till dig så tror vi inte att du är den som hänvisar till en "riktig säljare", för det är du också!
Som person är du noggrann, har öga för detaljer och är en fena på planering, och struktur. Du är kreativ och ser säljmöjligheter i allt du gör, samtidigt som du är social och trivs i den pulserande miljön av en levande butik. Extra roligt på jobbet tror vi att du har om du gillar skönhet och våra produkter.
Lyko är en energifylld och varm arbetsplats som har utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vill du läsa mer om hur det är att arbeta här? - spana in våra karriärssidor!
På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet, så var inte rädd att söka även om du inte bockar av allt i vår önskelista! I linje med det har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor och tester när vi rekryterar. Vi hoppas att det ger dig en bättre möjlighet att visa vad du går för inom de områden som är viktiga för oss och vet att det även ger objektivare, schystare och mer rättvisa rekryteringar!
Låter det här som rätt utmaning för dig? Ansök redan idag eller senast 31 augusti 2025. Har du frågor om tjänsten maila till regionchef Sofi Stenlund, sofi.stenlund@lyko.com
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka på "Ansök nu". Lycka till!
