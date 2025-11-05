Visual Merchandiser 75%, Stadium Lund
2025-11-05
Vill du bli vår framtida Visuell Merchandiser?
Letar du efter en arbetsplats där du kan växa, utvecklas och bygga en karriär inom en dynamisk bransch? Eller vill ha ett spännande jobb i en social och aktiv miljö?
Hos oss är utveckling mer än bara ett ord - det är en del av vår kultur. Hos oss jobbar du i en inspirerande och energifylld miljö. Join the Movement!
Stadium erbjuder dig:
- Ett meningsfullt jobb: Vi är ett familjeföretag som har vuxit till att bli en av Nordens största sportkedjor. Vi når resultat tillsammans genom engagemang, energi, innovation och enkelhet. Vi erbjuder dig en plats i vårt team, där du får möjligheten att växa och bli en del av vår vision: Att inspirera till en aktiv livsstil!
- Gemenskap och glädje: Vi är ett sammansvetsat team som arbetar för att nå resultat - och har kul på vägen! Vi anordnar aktiviteter som stärker gemenskapen både på och utanför jobbet. Vi tränar och tävlar tillsammans
- Kreativ utveckling: Vi erbjuder dig möjligheten att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Vad innebär jobbet som Visual Merchandiser på Stadium?
Våra kunder ska känna sig välkomna till Stadium, de ska bli inbjudna till en kundupplevelse runt hela löparbanan. En upplevelse som kännetecknas av service i världsklass.
Som Visual Merchandiser ansvarar du för butikens utseende och den visuella försäljningen. Detta innebär bland annat genomförande av säsongsbyten, kampanjer och skyltfönster. Självklart är du duktig på att skapa säljande miljöer som inspirerar kunden till ett komplett köp. Tjänsten innefattar också ansvar för att leda, inspirera och bygga upp VM-kunskap hos kollegorna i butiken. Säkerställa att presentationen av visual merchandising implementeras enligt gällande riktlinjer och guidelines. Du har också förmågan att ta egna initiativ, prioritera och organisera ditt arbete för att på ett effektivt sätt nå ett bra resultat.
Självklart drivs du av försäljning och att ge våra kunder en upplevelse i världsklass. Vi tror att nyckeln till detta ligger i hur vi som medarbetare trivs på jobbet och vilken atmosfär vi skapar i butiken. Där har du en nyckelroll att skapa en positiv och inspirerande arbetsmiljö med våra Värderingar i centrum. Genom att leva efter våra värderingar skapar vi en bra arbetsmiljö som avspeglar sig i mötet med kunden. Våra värderingar är ENERGI - ENKELHET - LAGANDA - INNOVATION - PASSION
Vem är du?
- Tycker om att ta ansvar och ser möjligheter i alla utmaningar.
- Har en god känsla för färg och form och har ett stort intresse för mode och trender och är duktig på att skapa säljande miljöer som inspirerar kunden.
- Tycker om och är van att jobba mot deadlines samt att du har flerårig visuell erfarenhet. Om du har intresse och kunskap om våra varumärken och produkter, är det ett stort plus.
- Goda digitala kunskaper samt erfarenheter av MS Office
- Är pedagogisk och lösningsorienterad och har en god kommunikationsförmåga
- Delar vår vision om ett aktivt liv
- 1- 2 års erfarenhet som VM i butik, alternativt relevant VM utbildning
Följ med på vår resa!
Så om du delar vår passion för sport, försäljning och gemenskap, vill vi gärna höra från dig!
Läs mer om vårt lag på vår Karriärsida, på Instagram WorkatStadium eller på Linkedin. Klicka på länken här för att komma till att av våra poddavsnitt och på 15 min få en inblick i hur det är att jobba på Stadium.
Varaktighet/arbetstid Tjänsten är på 75% med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Ansökan Som en del i rekryteringsprocessen kommer du att få en inbjudan till din e-mail till att besvara ett personlighetstest och ett kapacitetstest. Det tar ca 30 minuter att besvara testen. Vi kommunicerar mestadels genom mail så se till att hålla koll på din inkorg, håll även koll på skräpposten för säkerhets skull.
Eftersom vi alltid vill göra saker så enkelt som möjligt är det inte säkert att vi väntar till sista ansökningsdag innan vi går vidare i rekryteringsprocessen. Så vänta inte, sök redan nu.
Välkommen med din ansökan. Come join the movement!
Tycker du också att livet är roligare när det rör på sig?
Hos oss på Stadium jobbar lagspelare som brinner för försäljning, sport och sportmode. Energi, mod och laganda är några av de grundstenar som gjort att det lilla familjeföretaget från Norrköping blivit en av Nordens största sportkedjor. Men vi stannar inte där. Genom innovation och enkelhet fortsätter vi att utvecklas med nya koncept, fler produkter och varumärken på marknaden. Tävlingsandan och passionen genomsyrar allt vi gör och vår mission är att inspirera och ge fler människor möjlighet till ett aktivt liv.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
