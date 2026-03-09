Visual Merchandiser - Blomsterlandet Ängelholm
Om rollen
Som Visual Merchandiser är du en nyckelperson i butikens ledning tillsammans med butikschef och ställföreträdande butikschef. Du ansvarar för att säkerställa att butikens visuella uttryck är inspirerande, säljdrivande och i linje med våra centrala koncept.
Du arbetar operativt i butiken med fokus på försäljningsutveckling, kundnöjdhet och kampanjgenomförande. Arbetet sker enligt principen Dag-Vecka-Månad, där du kombinerar daglig närvaro med uppföljning och planering av säsongsskiften och kampanjer.
Ditt ansvar
Du kommer bland annat att:
Säkerställa att koncept, guidelines och kampanjer genomförs korrekt i butik
Planera och genomföra varuplacering som maximerar försäljning
Följa upp försäljningsdata och optimera exponering utifrån resultat
Introducera och stötta medarbetare i visuella standarder
Säkerställa att butiken håller en hög och inspirerande visuell nivå
Du är både kreativ och affärsmässig - du ser vad som är vackert, men också vad som säljer.
Vem är du?
Vi tror att du idag arbetar som Visual Merchandiser eller i en liknande roll inom detaljhandel.
Du:
Har utbildning inom Visual Merchandising/butikskommunikation
Har erfarenhet av visuellt arbete och butiksdrift
Är van att arbeta med KPI:er och försäljningsuppföljning
Är strukturerad, lösningsorienterad och tar egna initiativ
Är en engagerad lagspelare som inspirerar andra
Du drivs av resultat och kundupplevelse - och har ett genuint intresse för växter och säsongens möjligheter.
Anställningsinformation
Anställningsform: 50%, tillsvidare (provanställning tillämpas)
Placering: Ängelholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du leda i ett företag där både människor och affärer får växa?
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett företag som blomstrar - bokstavligt talat?
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Blomsterlandet samarbetar i denna process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.nu
0707-949950
