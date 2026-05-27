Nu söker vi tre engagerade och flexibla kockresurser
Om tjänsten
Som kockresurs utgår du från ett större tillagningskök inom Måltid. I rollen ingår att täcka upp vid sjukdom, ledigheter och annan frånvaro i olika kök inom måltidsenheten. Verksamhetsområdet sträcker sig från Lane-Ryr i norr till Ljungskile i söder och omfattar kök inom förskola, grundskola, gymnasium samt äldreomsorg.
Arbetet innebär att du med kort varsel kan behöva byta både arbetsplats och arbetsuppgifter under arbetsdagen. Det kräver att du är flexibel och trivs med ett varierande arbete, samtidigt som du arbetar ansvarsfullt, noggrant och med fokus på kvalitet.
Behov av att täcka upp kan uppstå inom hela måltidsenhetens område. Arbetet innebär resor mellan olika kök, vilket gör att B-körkort är ett krav, tillgång till bil är meriterande. Samtliga tre tjänster är på 100%
Under sommarmånaderna (juni-augusti) arbetar samtliga medarbetare enligt ett schema som anpassas efter verksamhetens behov. Arbetsuppgifterna utförs inom äldreomsorgens kök och omfattar varierande arbetsmoment kopplade till matlagning, servering samt kökets dagliga rutiner. Under den del av sommarperioden som inte omfattas av semester ingår helgarbete i schemat. Arbetet kan därför förläggas till både vardagar och helger, beroende på semesterplanering och verksamhetens bemanningsbehov. Dina arbetsuppgifter
Planera, laga och servera måltider samt utföra efterarbete
Leda och fördela det dagliga arbetet i kök och matsal vid behov
Arbeta aktivt för god kvalitet, hygien och trivsel
Samarbeta med kollegor och bidra till utveckling av verksamheten
Vi söker dig som
Har ett stort engagemang för god, näringsrik och vällagad mat
Är flexibel, serviceinriktad och trivs med varierande arbetsplatser
Är initiativtagande, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta
Är kreativ och öppen för nya arbetssättKvalifikationer
Gymnasieutbildning inom restaurang/storhushåll eller likvärdig utbildning
Minst 3 års erfarenhet från arbete i större kök
God kunskap om specialkost, livsmedelshygien, näringslära och egenkontroll
God datorvana och vana av budgetuppföljning
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
B-körkort(tillgång till bil är meriterande)
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Urval sker löpande och intervjuer kan hållas under ansökningstiden.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi goda måltider varje dag!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Måltid äldreomsorg, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Therese Höghäll 0522-697088 Jobbnummer
9931877