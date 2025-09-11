Virkesköpare
2025-09-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
SCA Skog AB
Ett hållbart arbetsliv
Tycker du om att möta människor och har fallenhet för att skapa affärer? Trivs du även i en varierande vardag där varje dag är unik? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Till vårt härliga team söker vi nu en Virkesköpare som vill växa med oss på SCA Skog på något av våra kontor i Umeå eller Skellefteå. På SCA har vi en tydlig plan för våra medarbetare. Den hänger ihop med vårt syfte: att med skogens kraft bidra till en hållbar framtid. Oavsett var du är i livet har vi plats för dig som vill utveckla och utvecklas, göra skillnad och tänka nytt. För när våra medarbetare växer, växer även vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Inom Marknadsfunktionen ansvarar vi för relationerna med enskilda skogsägare i norra Sverige. Här arbetar drygt 100 medarbetare - från Norrbotten i norr till Hälsingland i söder. Ditt närmsta team består av åtta virkesköpare och en stöttande chef som arbetar på kontoren i Umeå, Skellefteå och Norsjö. Som Virkesköpare ansvarar du för kontakten och affären med skogsägare i ditt område. Du erbjuder rådgivning och tjänster som utvecklar skogsägande och skapar långsiktiga samarbeten. Rollen innebär också ett aktivt uppsökande arbete för att förstå skogsägarnas nuvarande och framtida behov.
Du deltar även i våra gemensamma marknadsaktiviteter och planerar ditt arbete mot uppsatta mål. Du möter skogsägare både ute i skogen, på kontoret och digitalt.
Vem är du?
Vi söker dig som drivs av att bygga långsiktiga relationer och göra affärer. Du har lätt för att skapa förtroende, trivs i en uppsökande roll och har ett genuint intresse för både skog och affärer. Vi ser att du har:
* Utbildning och/eller erfarenhet inom skogsbruk eller försäljning. Hos oss får du den kompetensutveckling du behöver för att lyckas i rollen.
* God dator- och telefonvana.
* B-körkort.
* Behärskar svenska då språket används i det dagliga arbetet.
Du trivs både med att arbeta självständigt och att ta egna initiativ men även med att ha ett nära samarbete med kollegor samt skogsägare. Att arbeta mot uppsatta mål och att förbättra både din egen och avdelningens prestation är något du drivs av. Du bidrar till god stämning och arbetsglädje på arbetsplatsen och du tar ansvar för att affärer och kundkontakter dokumenteras digitalt. För oss är det också viktigt att ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: respekt, högklassighet och ansvar.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv. Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Stationering sker på något av våra kontor i Umeå eller Skellefteå, vi ser det som meriterande om du kan utgå från vårt kontor i Umeå.
Vill du veta mer?
Ola Holmgren, Gruppchef Virkesköp, ola.holmgren@sca.com
.
Victoria Vikman, HR-specialist rekrytering, victoria.vikman@sca.com
.
Sista ansökningsdag är 2025-09-30. I samband med intervju kontrollerar vi giltig ID-handling. Ersättning
