Vindkraftsförvaltare
2025-12-12
Vill du bidra till framtidens hållbara energilösningar? Som vindkraftsförvaltare hos Jämtkraft får du använda din tekniska kompetens inom vindkraft eller energibranschen och spela en nyckelroll i utvecklingen av våra vind- och solkraftsanläggningar.
Om jobbet
Som vindkraftsförvaltare ansvarar du för övergripande drift och underhåll av våra vindkraftsparker. Du arbetar nära kollegor, leverantörer och andra partners och säkerställer att anläggningarna fungerar optimalt.
Vindkraftbranschen är i snabb förändring, där fokus har skiftat från maximal produktion till att leverera energi i rätt omfattning och tid samt bidra med frekvenstjänster på balansmarknaden. I denna roll är det du, tillsammans med kollegor på avdelningen och inom koncernen, som skapar förutsättningar för att Jämtkraft ska fortsätta ligga i framkant i denna utveckling.
Du får möjlighet att bidra till utveckling, problemlösning och förbättringsarbete i ett engagerat team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Genomföra årliga inspektioner (rondning) av vindkraftverken och säkerställa tydlig avrapportering.
• Fungera som kontaktlänk mellan Jämtkraft och serviceleverantörer, säkerställa effektiv kommunikation och uppföljning.
• Driva förbättringar och effektiviseringar inom drift och underhåll av vindkraftsparkerna, med fokus på både hög tillgänglighet och kostnadseffektivitet.
• Bidra med teknisk support till driftorganisationen och vindkraftanalytiker för snabb felsökning och underlag för beslut.
• Beställa och avropa arbeten såsom snöröjning, komponentbyten och både planerade och akuta insatser.
• Säkerställa att anläggningarna efterlever miljötillstånd, inklusive löpande kontroll och rapportering.
• Hantera operativa frågor kopplade till drift och underhåll av vindkraftsparkerna.
• Arbeta med kontinuerliga förbättringar och bidra till att verksamheten når sina mål.
Vem är du?
Vi söker dig som vill utvecklas, ta ansvar och lära nytt, och som ser varje arbetsuppgift som en möjlighet att bidra till verksamhetens framgång. Du trivs både med praktiska uppgifter ute i fält och med administrativa uppgifter vid datorn, och ser dokumentation, uppföljning och rutiner som en naturlig del av ett strukturerat och professionellt arbetssätt.
Du trivs med att växla mellan fältarbete, teknisk problemlösning och uppgifter som kräver kommunikation med olika aktörer.
Du är strukturerad och noggrann, har ordning i arbetsdagen och dokumenterar korrekt. Samtidigt är du samarbetsinriktad och kommunikativ, med lätt för att skapa förtroende och bygga relationer internt och externt.
Dessutom gillar du att lösa problem, både tekniska och administrativa, och ser helheten för att hitta praktiska och hållbara lösningar.
Dina erfarenheter och kvalifikationer
• Erfarenhet av tekniskt underhåll eller liknande tekniska arbetsuppgifter, oavsett om det är inom vindkraft eller annan bransch. Relevant utbildning och/eller erfarenhet av tekniskt arbete värderas högt. Om du inte har arbetat med vindkraft tidigare får du möjlighet att genomgå de nödvändiga utbildningarna - vi hjälper dig så länge du trivs med arbete på höga höjder.
• Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning till vindkrafttekniker eller lägst gymnasieutbildning inom elteknik, mekanik eller energi
• Språk: Svenska och engelska i tal och skrift.
• Körkort: B-körkort.
Vårt erbjudande
Hos Jämtkraft får du vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar i trygga team där nya idéer och utveckling uppmuntras. Här får du växa - tillsammans med oss.
Fler fördelar med Jämtkraft
• Tillräckligt stort för karriärmöjligheter, tillräckligt litet för att du ska synas och kunna påverka.
• Vi ser till att du får den kompetens som behövs för att lyckas i rollen.
• Vi agerar på ett sätt som framtiden gillar - i hur vi tar hand om medarbetare, miljö och affär.
Jämtkraft bedriver arbete inom en samhällsviktig sektor. Anställningen kan därför innebära att du som sökande behöver placeras i en säkerhetsklass.
Placeringsort: Östersund
Omfattning & anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att kontakta avdelningschef Jens Skoglund telefonnummer 073 - 4605264 eller email jens.skoglund@jamtkraft.se
Är du intresserad av jobbet så skicka in din ansökan senast den 6 januari 2026.
Fackliga företrädare:
SEKO, Peter Martinsson, 073-275 52 39
Akademikerföreningen, Mikael Eklund, 072-728 96 80
Unionen, Michael Häggmark, 072-728 96 62 Ersättning
