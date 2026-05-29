Vinab Söker En Maskinkonstruktör
Är du ödmjuk och strukturerad samt besitter en analytisk problemlösningsförmåga? Då kan denna tjänst vara den rätta för dig. VINAB söker en driven maskinkonstruktör till Luleå som vill vara med på vår tillväxtresa. Varmt välkommen in med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
I rollen som maskinkonstruktör hos oss arbetar du med konstruktion inom industriella projekt. Tjänsten är varierande och omfattar både nykonstruktion, omkonstruktion och vidareutveckling av befintliga lösningar.
Du blir en del av ett team på sju personer där du arbetar nära dina kollegor, men även i samverkan med andra delar av verksamheten såsom projektledare, arbetsledare och våra verkstäder. En viktig del av rollen är att säkerställa att våra konstruktioner uppfyller gällande krav, standarder och högt ställda kvalitetsmål samt är praktiskt genomförbara och håller hög kvalité.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ta fram tekniska lösningar och konstruktioner utifrån projektets krav
• Skapa tillverknings- och montageritningar samt övriga relationshandlingar
• Utföra beräkningar och analyser
• Säkerställa att konstruktioner uppfyller gällande krav, standarder och funktion
• Samverka med produktion, montage och leverantörer/beställare
• Bidra med förbättringsarbete inom konstruktionsavdelningen
Vi söker dig som
• Har relevant utbildning, alternativt har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet
• Har erfarenhet av en liknande roll inom industrin
• Har erfarenhet av arbete med Autodesk Inventor/Vault eller liknande program
• Har kunskap inom mekanik, materiallära och tillverkningsmetoder
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Har B-körkort
• Har goda datakunskaper (Office-paketet).
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, ödmjuk, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss på VINAB. För att trivas i rollen är du en person som är noggrann och kan arbeta strukturerat och har ett naturligt fokus på kvalitén i ditt arbete. Du har ett tekniskt intresse samt drivs av att utveckla och förbättra. Du trivs i samarbete med andra och har en god förmåga att kommunicera, både internt och med externa kontakter.
Vidare ser vi att du har förmåga att omsätta teoretiska lösningar till praktiskt fungerande konstruktioner.
Vi erbjuder
Hos oss arbetar du i en mindre och sammansvetsad kontorsmiljö i Luleå, där vi är en blandning av tjänstemän och kollektivanställda. Här har alla egna kontor - vi erbjuder inga öppna landskap.
Arbetstiden är förlagd dagtid och vi tillämpar förtroendetid, med möjlighet till visst distansarbete.
Vi erbjuder ett självständigt arbete med stort eget ansvar, där du har ett nära samarbete med andra delar i organisationen. Resor förekommer i Norrbotten och poolbil finns tillgänglig.
Bli en i VINAB-familjen
Vi anser att personalen är fundamentet för vår företagskultur och vi söker medarbetare som är engagerade, framåtsträvande och drivna. Att vara VINABBARE innebär att ha ett stort hjärta och vara en ambassadör för vårt företag, därför är det viktigt för oss att du är positiv och lyhörd.
Om Vinab
Vinab är verksam i norra Sverige och arbetar med projektledning, konstruktion, tillverkning, montage samt underhåll inom den tunga industrin. Vi har kontor och verkstäder i Kiruna, Gällivare, Överkalix, Kalix, Luleå och Piteå.
På Vinab arbetar vi för att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och engagerade i företagets vision och mål, vi kallar det att ha VINAB-hjärta.
Vill du bli en av oss? Vi ser fram emot din ansökan.
Övrig information
Omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Resor förekommer i tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Luleå
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast den 21/6. Alla ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor rörande tjänsten vänligen kontakta:
Andreas Larsson, Konstruktionsansvarig 070-348 07 31 andreas@vinab.se
Emma Söderlund, HR Business Partner 079-143 55 05 emma.soderlund@vinab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinab, Verkstadsindustri I Norr AB
(org.nr 556690-0832), https://vinab.se/
Maskinvägen 18 (visa karta
)
972 54 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Vinab Verkstadsindustri i Norr AB
