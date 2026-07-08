Villa Belparc söker Konditor
Villa Belparc AB / Bagarjobb / Göteborg Visa alla bagarjobb i Göteborg
2026-07-08
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BLI EN DEL AV VÅRT BAGERITEAM! 🍰✨
Älskar du doften av nybakat och vill jobba i hjärtat av Slottsskogen i sommar? Just nu söker vi en kreativ och tempostark KONDITOR till Villa Belparc! 🌿
Vi söker dig som:
✅ Är utbildad konditor med öga för detaljer.
✅ Trivs när det händer mycket (våra somrar är legendariska!).
✅ Vill baka allt från lyxiga bakelser till storslagna bröllopstårtor.
Vi erbjuder Göteborgs härligaste arbetsmiljö och ett fantastiskt team! ☀️
👉 Sök idag! Skicka CV och bilder på dina verk till info@villabelparc.se
eller tipsa en vän som är ett geni i bageriet!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via hemsidan
E-post: info@villabelparc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konditor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Villa Belparc AB
(org.nr 556772-5279)
A O Elliots Väg 10 (visa karta
)
413 11 GÖTEBORG Kontakt
Percy Ranebjörk percy@villabelparc.se 0706244491 Jobbnummer
9997250