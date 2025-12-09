Vill du ha sommarens roligaste jobb?
2025-12-09
Letar du efter ett sommarjobb som ger dig energi (och kanske lite sockerchock ibland)? Då har vi drömjobbet för dig!
Nu söker vi 15 nya kollegor på 30-70% inför sommaren 2026 till våra butiker i Töcksfors och Årjäng: Gottebiten, Godisfabriken och sbg.
Gottebiten - Godisfabriken: Vårt mål är att skapa kundupplevelser i världsklass, med ett brett sortiment av bland annat godis, snacks och dryck. Här är ingen dag den andra lik - högt tempo, roliga produkter och ett ständigt flöde av kunder gör jobbet både intensivt och roligt!
sbg: Här säljer vi åldersreglerade produkter vilket gör det särskilt viktigt att vi bemöter kunderna med stor kunskap, stort ansvar och ett professionellt bemötande. Du behöver ha fyllt 18 år för att jobba i sbg.
Hos oss får du:
Möta massor av kunder och sprida glädje till stora och små Hjälpa kunder att hitta sina favoriter i vårt breda sortiment av godis, snacks och dryck Hålla butiken fylld och inbjudande - och samtidigt ha kul på jobbet!
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och positiv
Snabb och redo att kavla upp ärmarna
Gillar att möta, samarbeta och ge service till alla olika människor
Våra butiker säljer glädje på burk (eller i lösvikt ), och vi söker dig som vill vara med och skapa den bästa sommaren - för både dig och våra kunder!
Tveka inte - sök idag eller senast 31 januari 2026!
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb.
Gottebiten Strömstad AB (org.nr 556581-0248), http://www.gottebiten.se
Gottebiten En Gros AB
Kontakt: Marica Adolfsson marica.adolfsson@orvelin.se
9636492