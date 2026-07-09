Vill du blir kranbilschaufför? Se hit!
Förartjänst Jobbförmedling Sverige AB / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
2026-07-09
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Vi på Kaggservice söker chaufför till en av våra kranbilar för att köra byggnadsställningar i Stockholm med omnejd. För rätt person kan vi göra en överenskommelse avseende att hjälpa till med krankort.
Vi söker dig som har C-kort, giltigt YKB och har kört lastbil i några år. Om du redan har krankort och erfarenhet av att köra kran är det meriterande.
Vi har vår utgångspunkt i södra Stockholm, men det kan finnas möjlighet att ha lastbilen hemma om rätt förutsättningar finns. Vi tillhandahåller lastbil. Normalt behöver vi vara ute hos kund kl 06.00.
Vi kan erbjuda arbete på heltid, timmarna kan variera lite från vecka till vecka beroende på efterfrågan från kund.
Du behöver kunna tala båda svenska och engelska.
Både anställning och f-skatt är aktuellt!
Maila karriar@kaggservice.se
eller ansök här så pratar vi vidare!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förartjänst Jobbförmedling Sverige AB
(org.nr 559255-2680)
147 91 GRÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kaggservice AB Jobbnummer
9998494