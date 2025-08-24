Vill du bli vår nya rektor?
Föräldrakooperativet Johannesgården Ek För / Pedagogchefsjobb / Göteborg Visa alla pedagogchefsjobb i Göteborg
2025-08-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Johannesgården Ek För i Göteborg
Johannesgårdens förskola har sedan sommaren 1992 drivits som ett föräldrakooperativ och ligger i ett naturnära område på Trollbärsvägen i Tynnered, Västra Frölunda. Personalen ansvarar för det pedagogiska arbetet och omsorgen medan föräldrarna är engagerade i styrelsen samt arbetsgrupper för att stötta verksamheten, dock ej i den dagliga verksamheten.
Vi har idag 50 barn fördelade över tre avdelningar, Blåbär, Hallon och Jordgubb. Personalen består av en grupp engagerade förskollärare och barnskötare som aktivt arbetar med att skapa inspirerande och trivsamma lärmiljöer såväl inne som ute. Vi har närhet till härliga skogsområden och nära till kommunikationer vilket möjliggör olika typer av utflykter.
Vi söker nu en ny rektor till vår verksamhet med start i augusti. Tjänsten är ett vikariat på 1 år med stor chans till förlängning. Rektorstjänsten ligger på 50% där arbetstiden är förlagd till förskolan. Vid önskemål kan det finnas möjlighet att arbeta i barngrupp för att utöka tjänstegraden. Den totala tjänstegraden blir då 70% där arbetet i barngrupp är förlagt till fredagar.
Vi söker dig som;
• Har erfarenhet som förskolerektor. Det är även meriterande om du har gått Rektorsprogrammet eller studerar Rektorsprogrammet nu.
• Du har en god kunskap om förskolans läroplan och pedagogiska metoder.
• Du är en erfaren ledare som är van att skapa en trygg arbetsmiljö och att motivera och entusiasmera personalen.
• Du har förmågan att leda förändrings- och utvecklingsarbetet mot bestämda mål och är en tydlig ledare som kan omsätta visioner och mål i praktisk handling.
• Är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med barn, föräldrar, personal och styrelsen.
Vad kan vi erbjuda dig?
En meningsfull och varierande roll där du har stor möjlighet att vara med att påverka och forma verksamheten. Vi har ett engagerat och kompetent arbetslag med låg personalomsättning och vi har en ambition i att vara långsiktiga med våra rekryteringar. Du kommer även att vara med på styrelsemötena en gång i månaden.
Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 14 september 2025.
Urval och intervjuer görs löpande och vi kan tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor kring tjänsten eller ansökan kontakta personalansvarig.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: personalansvarig@johannesgarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Johannesgården Ek För
Trollbärsvägen 16 (visa karta
)
426 55 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Johannesgården, Föräldrakooperativ Jobbnummer
9472811