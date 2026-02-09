Vill du arbeta som Elektronikmontör?
NearYou Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
Tjänstebeskrivning
Vi söker elektronikmontörer för kommande uppdrag hos våra kunder inom elektronikproduktion. Vi söker dig som är nyfiken, har ett stort driv och som vill lära dig nya saker. Som Elektronikmontör kommer du arbeta med montering i en spännande miljö där din insats bidrar till helheten i våra kunders produktion.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montering
• Lödning
• Avsyning
• Testning
Som elektronikmontör ser vi gärna att du har utbildning inom elektronik eller teknik, alternativt har motsvarande erfarenhet. Rollen som elektronikmontör är utmanande, rolig och kräver god samarbetsvilja. Vidare bör du gilla att arbeta systematiskt och effektivt samtidigt som du är noggrann som person.
Meriterande
• Förståelse för ESD- och IPC-standarden
• Erfarenhet av montering av mindre produkter med krav på finmotorik
• Erfarenhet av manuell lödning
• Erfarenhet av elektronikbranschen
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Teknisk utbildning
• Giltigt IPC-certifikat
• Arbetat i renrum
• Körkort och tillgång till bil
För att trivas i vår verksamhet är det viktigt att du är flexibel, kvalitetsmedveten och service-minded. Du känner dig trygg med att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och rutiner och har en hög arbetsmoral. God kommunikation, noggrannhet och ordning och reda är något du högt värdesätter.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag!
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Borås 7H AB Jobbnummer
9732730