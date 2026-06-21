Vill du arbeta i fjällen med oss?

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Lågpris Kiosken I Storlien AB / Butikssäljarjobb / Åre Visa alla butikssäljarjobb i Åre
2026-06-21
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Hej!
Kom och bli en del av vårt team i Superprisbutikerna i Storlien. En unik plats där arbete kombineras med fantastisk natur och massor av aktiviteter, sommar som vinter.
På sommaren förvandlas Storlien till ett paradis för dig som gillar friluftsliv. Här finns bl a mountainbikeleder, vandringsleder, trailrunning och fina möjligheter till fiske. Naturen börjar precis utanför dörren och när du inte arbetar finns gott om äventyr att upptäcka.
Är du sugen på en utflykt ligger Åre eller Trondheim på bekvämt avstånd.
Vi söker nya medarbetare som vill ge bästa service, trivs i högt tempo, kan ta eget ansvar och gillar att arbeta självständigt. Hos oss blir du en del i ett härligt team där vi hjälps åt och har roligt samtidigt som vi ger våra kunder den bästa servicen.
Passar detta in på dig, sök arbetet, så hoppas vi att du snart blir en del av teamet i Storlien.
Tillgång till personalboende, gym och mat från LeSkis fantastiska buffé finns till reducerade personalpriser.
Välkommen med din ansökan!
Ansök via mejl: jm.superpris@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jm.superpris@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Superpris". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lågpris Kiosken I Storlien AB
(org.nr 556650-8767)
Vintergatan (visa karta
)
837 99 STORLIEN Arbetsplats
Lågpris Kiosken i Storlien AB Jobbnummer
9971645