Vilket är ditt nästa uppdrag? - Young Talents Of Sweden AB - Administratörsjobb i Stockholm

Young Talents Of Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-06-30Vi är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade ekonomer och företag. Att söka ett uppdrag genom oss ger rätt person goda möjligheter till en spännande karriärutveckling - både nu och i framtiden. Vi sitter med fler spännande interimsuppdrag samt rekryteringar och genom att söka en roll genom oss kan också fler intressanta möjligheter dyka upp utöver detta specifika konsultuppdrag.För närvarande sitter vi med flertalet uppdrag inom;RedovisningFinancial controllingBusiness controllingVi söker även flertalet ekonomiassistenter inom både kund- och leverantörsreskontra för både uppdrag och hyrköp.Som konsult hos Talents of Sweden erbjuds du också ett Career Acceleration Program, där vi stöttar och hjälper dig att uppnå dina karriärmål. I tätt samarbete med din konsultchef skapar vi tillsammans en plan för hur du ska nå fram till ditt drömjobb. Du får även möjlighet att delta i olika aktiviteter som vi anordnar för våra konsulter och samarbetspartners.Känner du att du är redo för nästa steg i karriären eller bara vill skaffa dig nya erfarenheter, hör av dig till Marcus Ström på 070-857 50 05 alternativt marcus.strom@talentsofsweden.se för mer information om aktuella möjligheter just nu! Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail.Sökord: interimskonsult, interim, rekrytering, konsult, ekonomikonsult, redovisning, business controller, financial controller, treasury, redovisningskonsult, redovisningsekonom, ekonomiassistent, ekonomi, jobb, talents of swedenVaraktighet, arbetstidHeltid 3-6 mån med möjlighet till förlängning2021-06-30Månadslön - Fixed salarySista dag att ansöka är 2021-07-23Young Talents Of Sweden AB5837668