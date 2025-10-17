Vikarierande universitetslektor i människa-datorinteraktion
2025-10-17
Institutionen för informatik och media har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bl.
a. digitalisering, interaktionsdesign, medier och kommunikation. Institutionen för informatik och media har omfattande undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen omsätter omkring 86 mkr och har ca 80 anställda. Läs mer om Institutionen för informatik och media. Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.
Instruktioner för utformning av ansökan
Finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning (avsnitt 7a).
OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2025/3169.
För ytterligare information se Anställningsordning för Uppsala universitet och avsnitt 2d i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning.
På universitetets hemsida finns det information om samhällsvetenskapliga fakultetens rekryteringsprocess på svenska och engelska.
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad till 2027-02-15 eller efter överenskommelse. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten vid Institutionen för informatik och media, ED Tomas Eklund 018-471 28 76 (tomas.eklund@im.uu.se
) och studierektor, FD Henrik Åhman 018-471 51 35 (henrik.ahman@im.uu.se
).
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: e-post samfak@samfak.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 7 november 2025 UFV-PA 2025/3169
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
