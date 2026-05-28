Vikarierande universitetslektor i grekiska
Uppsala universitet / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-05-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala
, Upplands Väsby
, Gävle
, Gotland
eller i hela Sverige
Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning inom språkvetenskap och textstudier med fokus på Asiens språk och kulturer, Europas klassiska språk, lingvistik och datorlingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionen har ett åttiotal anställda, som tillsammans med studenter och samarbetspartners skapar en internationell och intellektuellt livaktig miljö.
Ämnesområde: Grekiska
Institutionen söker en universitetslektor i grekiska, vilket innebär grekiska språket och litteraturen från antiken till slutet av den bysantinska perioden. Forskningen inom grekiska och bysantinologi rör de antika språken, texterna och kulturerna i östra Medelhavsområdet. Aktuell forskning inom kollegiet är främst inriktad på tre områden: jämförande och diakron narratologi och översättningsstudier, historisk forskning om emotioner och filosofisk psykologi samt digitala metoder för studiet av förmoderna kulturer.Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination samt administration och egen forskning. Undervisningen rör i första hand grundnivåkurser och handledning av kandidatuppsatser. All undervisning ges på svenska. Administrationen rör främst organisation av seminarier och annan verksamhet kopplad till forskningsmiljön. Till arbetsuppgifterna hör även aktivt deltagande i forskningsmiljön samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i grekiska eller annat ämne med relevans för anställningens ämnesinnehåll, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt visat pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning eller ha förvärvat motsvarande kunskaper.
Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.
Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.
Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet för anställningen.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom den grekiska filologins centrala metoder och frågeställningar. Visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället är meriterande.
Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.
Uppsala universitets anställningsordning
Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer
Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Meriter erhållna efter sista ansökningsdag kan inte åberopas. Ansökan ska vara skriven på svenska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem Varbi och innefatta följande:
Personligt brev (max 1 sida)
CV (kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet)
Redovisning av vetenskapliga meriter inklusive en reflekterande redovisning om framtida forskningsplaner (max 3 sidor exkl. referenser)
Redovisning av pedagogiska meriter Redovisning av administrativa meriter, ledningsmeriter och samverkansmeriter
Redovisning av övriga meriter
Publikationsförteckning
Högst fem vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad 12 månader. Omfattningen är 25 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Stf prefekt Mats Dahllöf, Mats.Dahllof@lingfil.uu.se
, eller lektor David Westberg, david.westberg@lingfil.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2026, UFV-PA 2026/1774.
Se annonsen i sin helhet på Uppsala universitets hemsida: https://uu.varbi.com/se/what:job/jobID:939371/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
)
751 05 UPPSALA Arbetsplats
Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lingvistik och filologi Jobbnummer
9932447