Vikarierande universitetslektor i Förintelse- och folkmordsstudier
Uppsala universitet, Historiska institutionen / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-12-09
Historiska institutionen ingår i den Historisk-filosofiska fakulteten och har i dag cirka 70 medarbetare som bedriver forskning och undervisning om svensk och internationell historia ur politiska, sociala, ekonomiska och kulturella perspektiv.
Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i historia. Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd och spänner över ett tidsspann från medeltid till 2000-tal. Undervisning bedrivs på svenska och engelska. För mer information se https://www.uu.se/institution/historiska/.
Uppsala centrum för Förintelse- och folkmordsstudier (UHGS) är en tvärvetenskaplig enhet vid Historiska institutionen med inriktning på forskning och utbildning inom ämnet Förintelse- och folkmordsstudier. Ämnet omfattar Förintelsens historia, studiet av folkmord och liknande systematiska brott mot mänskliga rättigheter samt våldets effekter på individ och samhälle. Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, och samhällsvetenskaplig bakgrund. Utbildningen är uttalat internationell, tvärvetenskaplig och jämförande till sin karaktär (se Uppsala centrum för Förintelse- och folkmordsstudier - Uppsala universitet). Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår förberedande arbete med kurslitteratur på kandidatnivå, undervisning i kurser på kandidat- och masternivå, undervisning på kursen Att undervisa om Förintelsen och andra folkmord, examination och handledning av studenter på masternivå i Förintelse- och folkmordsstudier, egen forskning, att söka projektmedel inom ramen för ämnesområdet, samt viss administration. Undervisningsspråket är engelska.Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst tio veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet inom fältet Förintelse- och folkmordsstudier. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
För denna anställning krävs dokumenterad erfarenhet av kursutveckling inom fältet Förintelse- och folkmordsstudier samt omfattande och bred erfarenhet av undervisning inom samma fält. Den sökande skall också ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, varvid god samarbetsförmåga med så väl kollegor som studenter är av stor vikt. Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer lika omsorg att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och kvantitet kan bedömas.
Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:
- merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
- en förteckning över fem publikationer av relevans för anställningen. Åberopade publikationer skall bifogas ansökan.
- Lista med referenspersoner. Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning (vikariat) med tillträde 2026-01-19 eller enligt överenskommelse, till och med 2027-06-30. Omfattningen är heltid. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt för Historiska institutionen Dag Lindström, +46 (0)18- 471 1556, prefekt@hist.uu.se
, eller föreståndare för Uppsala centrum för Förintelse- och folkmordsstudier Roland Kostic, +46 (0)18- 471 5731, directoruhgs@uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 23 december 2025, UFV-PA 2025/3847
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
