Vikarierande universitetslektor i ABM
2025-10-01
Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) samt inom masterprogrammet i digital humaniora.
Vidare bedrivs utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tjugotal lärare och forskare samt åtta doktorander. Till institutionen hör också Centrum för Digital Humaniora Uppsala och Samhällsvetenskap (CDHU) som är en centrumbildning som erbjuder stöd till forskare på Uppsala universitet i datahantering, datalagring och digitala metoder samt digitala verktyg. På CDHU arbetar forskningsingenjörer, föreståndare, bitr. föreståndare och forskningskoordinator.
Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av studenter.
I anställningen ingår forskning samt undervisning och examination på masterprogrammet i ABM, men även undervisning och examination inom masterprogrammet i digital humaniora kan förekomma. Undervisning som ingår i arbetsuppgifterna handlar om att på ett teoretiskt och praktiskt förankrat sätt kunna anlägga breda och inkluderande perspektiv på ABM-disciplinerna,
Den anställda universitetslektorn förväntas på ett målmedvetet sätt planera, initiera, bedriva och utveckla självständig forskning inom Arkivvetenskap, Biblioteks och informationsvetenskap samt Musei- och kulturarvsvetenskap. Arbetsuppgifterna innebär även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som vik. universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i Arkivvetenskap eller Biblioteks och informationsvetenskap eller Musei- och kulturarvsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom någon annan humanistisk disciplin. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska. Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såsom flexibilitet, ansvarstagande, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
Anställningsperiod: Från och med 2 februari 2026 eller enligt överenskommelse till och med 17 juli 2026.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Anställningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:
Kortfattad redogörelse för:
Vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
Redovisning av vetenskapliga meriter
Publikationsförteckning
Redovisning av pedagogiska meriter
Redovisning av övriga meriter
Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner.
För ytterligare information om historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer HISTFILFAK 2015/82 till Uppsala universitets anställningsordning.
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad till 2026-07-17. Omfattningen är 70% men kan komma att utökas. Tillträde 2026-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Olle Sköld, olle.skold@abm.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 2025-10-31, UFV-PA 2025/2925.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
