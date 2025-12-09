Vikarierande staff scientist
2025-12-09
Institutionen för epidemiologi och global hälsa är en internationell, tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö vid Umeå universitets medicinska fakultet.
Vi är cirka 80 personer från hela världen som arbetar vid institutionen, med ett gemensamt mål att bidra till jämlikhet och hållbar förbättring inom hälsa och välfärd globalt.
Jämlikhet i vård och det bredare hälsosystemet är viktigt för att åstadkomma jämlik hälsa i befolkningen. Projektet "Lämna ingen utanför: intersektionell jämlikhet i det svenska hälsosystemet" använder sig av framväxande jämlikhetsperspektiv som betonar olika former av jämlikhets sammanvävdhet, för att undersöka ojämlikhet i hälsosystem och vård. Projektet utgår från ett intersektionalitetsperspektiv och utforskar nya metoder med hjälp av enkät- och registerdata. Dina arbetsuppgifter
Arbetet kommer bestå av att utforska och utveckla kvantitativa metoder baserade på
intersektionalitetsteori och tillämpa dem på ojämlikhet i olika aspekter av hälsosystemet. Du kommer ansvara för datahantering, avancerad statistisk analys, författande av vetenskapliga artiklar, samt spridning av resultaten i olika sammanhang, i samarbete med PI och andra forskare.Kvalifikationer
Vi söker en kreativ och uppfinningsrik junior forskare som är nyfiken på komplexiteten mellan social teori, avancerad statistik och empirisk hälsoforskning.
Behörighetskrav
• Doktorsexamen eller utländsk utbildning som bedöms motsvara doktorsexamen, inom
Folkhälsovetenskap eller annat område som bedöms vara relevant för tjänsten. Denna kvalifikation måste vara uppfyllt senast vid tillträde av tjänsten.
• Avancerade färdigheter i kvantitativ dataanalys på enkät- eller registerdata.
• Färdigheter i programmering i R och Stata eller motsvarande programvara.
• Erfarenhet av intersektionalitetsbaserad hälsoforskning.
• Mycket goda kunskaper i engelska i skrift och tal.
Övriga önskvärda kvalifikationer
• Erfarenhet av maskininlärning och/eller beslutsträdsmodeller är en särskilt stark merit
• Erfarenhet av forskning som fokuserar på hälso- och sjukvård eller hälsosystem
• Erfarenhet av författande och publicering av vetenskapliga artiklar
• Erfarenhet av kunskapsspridning inom av intersektionell forskningAnställningsvillkor
Anställningen är på deltid 25% och tidsbegränsad till 6 månader.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
