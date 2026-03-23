Vikarierande skollogoped Herrestaskolan
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Herrestaskolan slog upp sina portar i januari 2016 och erbjuder idag en modern och inspirerande lärmiljö för cirka 400 elever i årskurs F-6. Sedan höstterminen 2023 ingår även en anpassad grundskola i verksamheten. Skolan är belägen i hjärtat av Barkarbystaden - vackert omgiven av grönområden och med närhet till goda kommunikationer.
Byggnaden är miljöcertifierad och uppförd i massivträ - en hållbar och välplanerad plats där elevernas trivsel, lärande och framtid står i fokus. Vi är stolta över vår skolmiljö som bland annat erbjuder en fullstor idrottshall, ett eget tillagningskök och en välutrustad skolgård.
Vår skola präglas av hög lärarkompetens och ett komplett elevhälsoteam, som tillsammans bidrar till en trygg och utvecklande skolmiljö. Här arbetar en engagerad personalgrupp med gemensamt fokus på att varje elev ska växa och utvecklas - både kunskapsmässigt och socialt. För att stärka elevernas måluppfyllelse främjar vi kollegialt lärande och har ett ständigt fokus på undervisningens kvalitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som skollogoped arbetar du språkutvecklande med elever i språklig sårbarhet, både i mindre grupper och enskilt. Du ingår i skolans speciallärarteam och elevhälsoteam samarbetar nära med lärare och övrig personal för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Uppdraget omfattar hela verksamheten från förskoleklass till årskurs 6, inklusive vissa insatser inom anpassad grundskola.
Arbetet utformas i samråd med undervisande lärare och utgår från de språkliga behov som påverkar elevernas lärande i klassrummet. I de yngre åldrarna fokuserar insatserna ofta på exempelvis grammatik, ordförråd, begreppsutveckling och tidig läsinlärning. På mellanstadiet ligger tyngdpunkten i högre grad på läsförståelse, begreppsutveckling och skriftlig förmåga.
I rollen ingår även att genomföra kartläggningar och screeningar av elevers språk- och kommunikationsutveckling samt att planera, genomföra och följa upp språkliga insatser kopplade till läroplanens mål. Du bidrar med din kompetens i arbetet med åtgärdsprogram och utvärdering av insatser.
Som skollogoped handleder du pedagogisk personal i frågor som rör språkstörning samt läs- och skrivsvårigheter. Du är en del av elevhälsoteamet och deltar regelbundet i elevhälsomöten.
Vid behov medverkar du i arbetet med remissunderlag till logopedmottagning samt samverkar med externa vårdgivare kring elever som redan har kontakt med logoped. I uppdraget ingår även att bistå vid ansökningar till specialiserade verksamheter, såsom Hällsboskolan (SPSM).Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad logoped
har erfarenhet av arbete med barn och elever, gärna i skolmiljö
har god kunskap om språkstörning samt läs- och skrivsvårigheter
har erfarenhet av språkliga kartläggningar, screeningar och behandling
har god förståelse för skolans uppdrag, styrdokument och lärmiljöer
har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med lärare, specialpedagoger och övrig personal
har erfarenhet av handledning eller konsultativt arbete gentemot pedagoger
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av arbete som skollogoped
har kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
har erfarenhet av arbete med flerspråkiga elever
har vana av arbete inom elevhälsa
har erfarenhet av samverkan med externa aktörer, exempelvis logopedmottagningarDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid att du är strukturerad, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är lyhörd, initiativtagande och har ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314698".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
Järfälla kommun, Herrestaskolan Kontakt
Jonas Persson jonas.persson@jarfalla.se
